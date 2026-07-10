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Večeras u 'Nasljedniku': Serhat odbija zadnju priliku da se spasi i priprema se za ono što ga čeka

Piše 24sata,
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Večeras u 'Nasljedniku': Serhat odbija zadnju priliku da se spasi i priprema se za ono što ga čeka
Foto: ONAT ARPAT
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Novu epizodu serije „Nasljednik“ gledajte večeras od 21:15 na Novoj TV!

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Serhat kreće u potragu za Zeynelom, uvjeren da će upravo on biti ključni svjedok koji može dokazati njegovu nevinost. No tragovi su izbrisani, a jedina prilika da spriječe Serhatov odlazak u zatvor nestaje pred njihovim očima. Kako se približava suđenje, Serhat se mora pomiriti s činjenicom da će možda morati platiti cijenu. Odbija posljednju priliku da spasi sebe ako to znači izdati vlastite ljude i obitelj. Pomiren s mogućim posljedicama, oprašta se s najbližima i priprema za ono što ga čeka.

Foto: ONAT ARPAT

U isto vrijeme Yıldız donosi hrabru odluku kojom pokušava promijeniti tijek događaja i pomoći Serhatu. Kada se u posljednjem trenutku pojavi ključni svjedok, čini se da još postoji nada za preokret. No njegova pojava otvara nova pitanja i prijeti razotkriti tajne koje bi mogle zauvijek promijeniti odnose među Yelduranovima i njihovim najvećim neprijateljima. Novu epizodu serije „Nasljednik“ gledajte večeras od 21:15 na Novoj TV!

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