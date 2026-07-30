Večeras u seriji 'Daleki grad': Alya ipak odustaje od odlaska?

Alya je uvjerena da je napokon pronašla savršen stan za novi početak, no njezini planovi ruše se u trenutku kada sazna da je nekretnina iznenada iznajmljena drugome. Brzo shvaća da iza svega stoji Cihan, koji ne skriva da je spreman učiniti baš sve kako bi spriječio njezino preseljenje. Dok ga optužuje da joj ponovno oduzima pravo na vlastite odluke, Cihan priznaje da još nije spreman pustiti je da ode.

Foto: Nova TV

Istodobno, Cihanova istraga o Vurgunovu ubojstvu ulazi u novu fazu. Njegovi ljudi pripremaju plan kako bi iz zatvorske bolnice izvukli priznanje vozača kamiona, uvjereni da će upravo njegov iskaz napokon razotkriti Borana. Ulog je veći nego ikad jer bi taj potez mogao odlučiti sudbinu Sadakat.

Dok Kaya očajnički pokušava doprijeti do Zerrin, ona ga uporno odbija i skriva razlog svojeg ponašanja, a obitelj sve više strahuje da se iza njezine šutnje krije mnogo veća tajna nego što itko može zamisliti. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!