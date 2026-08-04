Večeras u seriji 'Daleki grad': Cihanova tajna mogla bi uništiti sve što je gradio s Alyom

Nakon što Meryem otkrije Sadakat da joj je Cihan osigurao novi dom i posao, postaje jasno da je pitanje trenutka kada će i Alya doznati istinu. Dok ga majka upozorava da će ta tajna ozbiljno uzdrmati njegov odnos s voljenom ženom, Cihan je uvjeren da će sve objasniti prije nego što bude prekasno. No ni sam nije svjestan koliko će visoka biti cijena njegove šutnje.

Zerrin se sve teže nosi s Demirovim ucjenama. Očajnički pokušava ponovno vidjeti svoju kćer, no Demir joj postavlja novi ultimatum i prisiljava je da na nadolazećem ročištu odustane od razvoda. Rastrgana između ljubavi prema djetetu i želje da napokon prekine život ispunjen prijetnjama, Zerrin se nalazi pred najtežom odlukom dosad.

Foto: NOVA TV

Dok Alya pokušava ostaviti prošlost iza sebe i naviknuti se na novi dom s Denizom, Cihan joj usred noći priznaje koliko mu nedostaje. Iako ga pokušava držati na distanci, među njima je sve teže sakriti osjećaje koji ih i dalje povezuju. Novu epizodu serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!