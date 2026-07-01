Serija 'Daleki grad' na rasporedu je od 20.15 na Novoj TV, a evo što će se događati u novoj epizodi...
Večeras u seriji 'Daleki grad': Dan razvoda Ayle i Borana
Dolazi dan dugo očekivanog razvoda Alye i Borana. Ono što je trebalo biti tek formalnost pretvara se u dramatičan obračun pred sudom, a neočekivani rasplet potpuno mijenja odnose među suprotstavljenim stranama.
Posljedice sudske odluke odrazit će se i na odnos Alye i Cihana. Istodobno, Boran odbija prihvatiti poraz i traži novi način da zadrži Alyu u svom životu.
Promjene u Zerrininom ponašanju počinju zabrinjavati Fidan. Kako jaz između onoga što se govori i onoga što se skriva postaje sve veći, Fidan kreće u potragu za istinom i iznenada se nalazi usred sukoba dviju neprijateljskih obitelji. Nove dramatične trenutke turske hit serije „Daleki grad“ ne propustite od 20:15 na Novoj TV!
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