Večeras u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV: Alya je prisiljena ostaviti sina samoga s Boranom

Kako bi zaštitila sina, prisiljena je nagovoriti malog Deniza da nekoliko dana ostane s ocem, iako sluti da time ulazi u opasnu igru. Dječak, ne sluteći što se događa između odraslih, s iskrenim oduševljenjem razgledava novu sobu i igračke koje mu je Boran pripremio, dok Alya iza osmijeha skriva bol zbog rastanka.

No privid sigurnosti ruši se u trenutku kada se iznenada pojavljuje Ecmel, čovjek kojeg se Deniz panično boji, čime Boran pogazi vlastito obećanje da mu se više neće približavati. Shvativši da je ponovno izigrana i da je sin izložen najvećem strahu, Alya gubi kontrolu te se zaklinje da će Deniza pod svaku cijenu izbaviti iz te kuće.

Foto: Nova TV

U isto vrijeme Cihanovi ljudi napokon pronalaze trag Boranova vozila i kreću u potjeru, svjesni da im vrijeme opasno istječe. Dok Alya očajnički pokušava doći do sina, postaje jasno da je obračun između nje i Borana ušao u svoju najopasniju fazu. Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!