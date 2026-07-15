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Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Alya jednim potezom odluči riskirati sve

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Alya jednim potezom odluči riskirati sve
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Foto: Nova TV
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Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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Nakon što doznao da je Cihan razotkrio njegova doušnika, Ecmel smišlja novi plan kako bi napokon došao do Deniza.

Alya, unatoč opasnosti koja prijeti njoj i sinu, odlučuje napustiti skrovište kako bi spasila život trudnici koja odbija hitan carski rez. Iako je svjesna da time riskira sve za što su se toliko dugo borili, ne može okrenuti leđa pacijentici kojoj je potrebna pomoć.

Foto: Nova TV

Cihan ubrzo shvaća da je poziv iz bolnice bio pažljivo smišljena zamka te očajnički pokušava upozoriti Alyu prije nego što bude prekasno.

Dok Ecmelovi ljudi kreću u potjeru za njom, Kaya slučajno zatekne Zerrin i Fidan u društvu djevojčice koja ga podsjeti na malu Šimal. Kako bi zaštitila svoju najveću tajnu, Zerrin je ponovno prisiljena lagati čovjeku kojeg voli. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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