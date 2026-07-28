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Večeras u seriji "Daleki grad" pogledajte: Cihan dolazi do šokantnog otkrića u zatvoru

Piše 24sata,
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Večeras u seriji "Daleki grad" pogledajte: Cihan dolazi do šokantnog otkrića u zatvoru
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Foto: Nova TV
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Novu epizodu serije „Daleki grad“ gledajte večeras od 20:15 na Novoj TV!

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Dok je Sadakat iza rešetaka, Cihan čini sve kako bi dokazao njezinu nevinost i pronašao dokaze protiv Borana. Iako majci obećava da će je uskoro izvući iz zatvora, ona od njega traži samo jedno – da ne dopusti da ga osveta odvede predaleko.

Foto: Nova TV

Istodobno, Zerrin pokušava pobjeći od Demirovih ucjena i ponovno se domoći svoje kćeri, no njezin plan završava neuspjehom. Demir joj zadaje novi bolan udarac i prijeti da više nikada neće vidjeti dijete ako mu se ne vrati.

Dok obitelj Albora pokušava ostati na okupu usred novih tragedija, posjet Sadakat u zatvoru donosi neočekivan preokret. Cihan ondje susreće osobu za koju nije ni slutio da će je ponovno vidjeti, a taj će susret otvoriti potpuno novo poglavlje njihove priče. Novu epizodu serije „Daleki grad“ gledajte večeras od 20:15 na Novoj TV!

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