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DRAMA

Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Meryem brutalno napali, Cihan kreće u potragu

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Meryem brutalno napali, Cihan kreće u potragu
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Foto: NOVA TV
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Uvjeren da opasnost još nije prošla, Cihan pokreće potragu za čovjekom koji stoji iza napada te odlučuje odgoditi Meryemin odlazak kako bi je zaštitio

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Meryem napokon dočekuje ročište koje bi joj moglo donijeti slobodu i priliku za novi život u Istanbulu. No trenutak olakšanja kratko traje jer je neposredno nakon izlaska iz zatvora brutalno napadnuta i završava u bolnici.

Foto: NOVA TV

Uvjeren da opasnost još nije prošla, Cihan pokreće potragu za čovjekom koji stoji iza napada te odlučuje odgoditi Meryemin odlazak kako bi je zaštitio. Dok Meryem ostaje pod pojačanim nadzorom, Cihan pokušava objasniti Alyi zašto je ponovno sam donio važnu odluku.

Foto: NOVA TV

Iako pokazuje razumijevanje za njegovu želju da zaštiti Meryem, Alya mu jasno daje do znanja da njihov odnos više ne može opstati ako je nastavi isključivati iz svega što se događa. Novu epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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