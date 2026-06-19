Doznajte što će se događati u novoj epizodi serije 'Nasljednik' od 21.15 na Novoj TV
Večeras u seriji 'Nasljednik': Melek u najtežem trenutku nije mogla okrenuti leđa voljenom
Serhat se prvi put suočava s teretom odgovornosti koji dolazi s titulom age. Potresen bratovom žrtvom i svjestan da se krvavi sukobi sve više približavaju njegovim najmilijima, osjeća kako mu se tlo pod nogama nezaustavljivo izmiče.
U bolničkim hodnicima, među zabrinutim članovima obitelji, napetosti rastu iz minute u minutu. Dok Sultan pokušava sinu usaditi snagu i podsjetiti ga na dužnost koju nosi, Serhat se sve teže nosi sa svijetom kojem nikada nije želio pripadati. U njegovim očima moć nije privilegija, nego prepreka koja ugrožava sve što voli.
Iako je Melek željela napustiti Urfu i zauvijek ostaviti iza sebe konak prepun tajni, shvaća da ne može otići dok je Serhat zarobljen u vrtlogu nasilja, tradicije i obiteljskih obračuna. Njihov susret u bolnici donosi dugo očekivano pomirenje, ali i novo obećanje da će se zajedno boriti protiv svega što ih pokušava razdvojiti.
No Yıldız ne odustaje. Uvjerena da upravo ona pripada uz Serhata, nastavlja budno pratiti svaki njihov korak. U sjeni svega odvija se i potraga za istinom o atentatu. Dok tragovi vode prema Aşırovim ljudima, mnogi počinju sumnjati da iza krvavog napada stoji mnogo veća igra nego što se na prvi pogled čini.
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