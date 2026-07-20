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NOVE DRAME

Večeras u seriji 'Nasljednik' na Novoj TV: Serhat donosi tešku odluku o budućnosti svog braka

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Nasljednik' na Novoj TV: Serhat donosi tešku odluku o budućnosti svog braka
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Foto: ONAT ARPAT
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Nakon što Serhat zaustavi Akifa i postigne mir sa Ziyanom, dugogodišnja krvna osveta napokon završava, a vijest o Aşırovu spašenom životu donosi veliko olakšanje objema obiteljima

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Iako je opasnost prošla, Yıldız se suočava s novim optužbama i odlučuje dokazati da neće biti prepreka Serhatovoj sreći pa odlazi razgovarati s Melek. Iskreno joj priznaje da između nje i Serhata nije bilo ničega te je nagovara da se vrati suprugu, uvjerena da je upravo ona žena koju Serhat voli.

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Melek prvi put počinje preispitivati svoje sumnje i prihvaća Yıldızinu ispriku, no njihovo pomirenje dolazi u trenutku kada Serhat donosi tešku odluku o budućnosti svog braka.

Foto: ONAT ARPAT

Istodobno Nergis moli Serhata da pusti Melek da ode, uvjerena da će samo razvod spasiti njezinu kćer od života ispunjenog patnjom i opasnostima. Hoće li ljubav ipak nadjačati sve prepreke ili će ih bolni rastanak zauvijek razdvojiti?

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