Večeras u seriji 'Nasljednik': Serhat priprema novu zamku

Yıldız dolazi kod Melek i moli je za pomoć kako bi oslobodila Yıldırıma i zauvijek prekinula vezu sa Serhatom. Melek pristaje pomoći, ali zauzvrat traži da Serhat Yıldız zamrzi i zauvijek je izbaci iz svog života. Što će Yidliz napraviti?

Foto: ONAT ARPAT



Serhat u međuvremenu priprema novu zamku kako bi ponovno optužio Yıldırıma za krijumčarenje oružja. Ašir uspijeva spriječiti njegov plan i ponovno spašava budućeg mladoženju.

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