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Večeras u seriji 'Nasljednik': Serhat priprema novu zamku

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Nasljednik': Serhat priprema novu zamku
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Foto: ONAT ARPAT
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Večeras ne propustite novu epizodu 'Nasljednika' jer stižu novi dramski zapleti turske hit serije

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Yıldız dolazi kod Melek i moli je za pomoć kako bi oslobodila Yıldırıma i zauvijek prekinula vezu sa SerhatomMelek pristaje pomoći, ali zauzvrat traži da Serhat Yıldız zamrzi i zauvijek je izbaci iz svog života. Što će Yidliz napraviti?

Foto: ONAT ARPAT


Serhat u međuvremenu priprema novu zamku kako bi ponovno optužio Yıldırıma za krijumčarenje oružja. Ašir uspijeva spriječiti njegov plan i ponovno spašava budućeg mladoženju.

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Novu epizodu 'Nasljednika' ne propustite od ponedjeljka do petka od 21:15 na Novoj TV!

Foto: ONAT ARPAT

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