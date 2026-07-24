Večeras u seriji 'Nasljednik': Slomljena Melek sprema potez koji će svima promijeniti živote

Melek, iako slomljena zbog Serhatove bliskosti s Yıldız, odluči sakriti svoje osjećaje i najavljuje da će se na slavlju pojaviti kao dostojanstvena agina supruga, uvjerena da će upravo tada sve promijeniti.

U isto vrijeme Hicran će se naći u bezizlaznoj situaciji kada joj Akif zaprijeti i prisili je da zavede Aşıra kako bi iznutra uništila njegov brak. Sultan donosi šokantnu odluku da Hatčik uda za bogatog trgovca, uvjerena da tako prekida njezinu povezanost s Yusufom.

Foto: ONAT ARPAT

Večer će dodatno obilježiti Aşırovo veliko poniženje… Hoće li ljubav uspjeti pobijediti spletke, ucjene i obiteljske obračune ili će upravo predstojeće slavlje označiti početak novih tragedija, ne propustite doznati u novoj epizodi 'Nasljednik' večeras od 21:15 na Novoj TV.