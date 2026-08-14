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Večeras u seriji 'Nasljednik': Tajna Yıldız i Melek mogla bi promijeniti Serhatovu odluku

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Nasljednik': Tajna Yıldız i Melek mogla bi promijeniti Serhatovu odluku
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Foto: ONAT ARPAT
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Novu epizodu serije ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!

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Nakon dramatičnih događaja Yıldız se oporavlja, a njezina obitelj odlučuje prekinuti zaruke s Yıldırımom. I sama Yıldız jasno poručuje da se za čovjeka koji joj je već dvaput ugrozio život neće udati. Vijest da je ponovno slobodna ubrzo stiže do Serhata i u njemu budi nadu da između njih možda ipak nije sve završeno.

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No to izaziva novi strah kod Melek. Sada kada zna da su ona i Yıldız sestre, svjesna je da Serhat još uvijek ne zna istinu koja ih povezuje ni koliko se Yıldız zbog nje žrtvovala.

Foto: ONAT ARPAT

U strahu da bi otkrivanje svega moglo potpuno promijeniti njegov pogled na njihov prekid, Melek odlučuje razgovarati s Yıldız i zatražiti od nje da Serhatu ništa ne kaže.

Foto: ONAT ARPAT

Dok Melek pokušava sačuvati svoj brak, Aşır je suočava s bolnom činjenicom da je Yıldız zbog njezine sreće već podnijela goleme žrtve. Novu epizodu serije ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!

Foto: ONAT ARPAT

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