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Večeras u seriji 'Nasljednik' žestok obračun Melek i Yıldız!

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Nasljednik' žestok obračun Melek i Yıldız!
Foto: ONAT ARPAT
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Melek pokušava uvjeriti Yıldız da prihvati novi život i oslobodi Serhata tereta prošlosti, vjerujući da je to jedini način da zaštiti svoju obitelj. Yıldız se prvi put suočava s istinom o vlastitim osjećajima

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Dok Serhat pokušava održati riječ koju je dao Babahanu i zaštititi sve do kojih mu je stalo, Melek sve teže podnosi prisutnost Yıldız pod istim krovom. Neočekivani dolazak Yıldırıma, koji pred svima zatraži Yıldızinu ruku, izazove buru emocija i Serhatov bijes, prijeteći novim krvavim sukobom.

Foto: ONAT ARPAT

U isto vrijeme Melek pokušava uvjeriti Yıldız da prihvati novi život i oslobodi Serhata tereta prošlosti, vjerujući da je to jedini način da zaštiti svoju obitelj. Yıldız se prvi put suočava s istinom o vlastitim osjećajima i shvaća da njezina prisutnost svima donosi novu bol. Dok se Akif, nakon neugodnog poniženja, vraća u konak, napetosti među ukućanima dosežu točku pucanja.

U trenutku koji će svima promijeniti sudbinu, Yıldız donosi odluku koja bi mogla zauvijek promijeniti odnose između svih njih. Koja će to odluka biti, ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'Nasljednik', večeras od 21:15 na Novoj TV.

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