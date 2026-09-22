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Večeras u seriji Slučajna obitelj pogledajte: Lana i Ljilja ne slute kakav ih vikend očekuje...

Piše 24sata,
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Večeras u seriji Slučajna obitelj pogledajte: Lana i Ljilja ne slute kakav ih vikend očekuje...
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Foto: Nova TV
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Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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Ljilja i Lana kreću na vikend izlet, no njihovi se planovi iznenada zakompliciraju kada im se pokvari automobil. Prisiljene su prenoćiti u obližnjem hotelu, no po dolasku doznaju da je u potpunosti popunjen.

U isti hotel, na dugo očekivani wellness stižu Korina i Milena, ne sluteći da su im Lana i Ljilja bliže nego ikad.

Foto: Nova TV

Za to vrijeme druženje uz pecanje donosi još veći problem za Vitu. Bruno iz jezera upeca branik automobila kojim su Korina i Vito izgurali Franu s ceste. Vito odmah shvaća što je pronašao te pokušava napraviti diverziju kako bi spriječio Brunu da branik izvuče iz jezera.

Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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