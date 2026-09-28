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Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Vijesti o Frani prekidaju žestoku svađu između Josipa i Ante

Piše 24sata,
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Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Vijesti o Frani prekidaju žestoku svađu između Josipa i Ante
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Foto: NOVA TV
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Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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U strahu da ga ne uhvati Vlasta ili, još gore, Ivo, Petar pokušava što prije pronaći mjesto na kojem će sakriti Gogijev pištolj. U panici donosi neočekivanu odluku i privremeno ga skriva u perilicu rublja, nadajući se da ga ondje nitko neće pronaći.

U međuvremenu Josip se suočava s Antom zbog njegova dovođenja novog svećenika u Jarugu na tuđi račun. Njihova rasprava ubrzo prerasta u svađu, no prekidaju je vijesti o Frani. Josip se potom vraća kući ljutit i potišten, ne sluteći da ga ondje čeka još jedno neugodno iznenađenje.

Foto: NOVA TV

S druge strane, uvrijeđena Lovorka više ne želi pristajati na Antine uvjete te od njega zahtijeva ravnopravnost. Ante shvaća da ovoga puta neće moći biti po njegovu i da će morati pristati na njezine zahtjeve želi li Lovorku zadržati na svojoj strani. Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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