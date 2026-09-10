Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Vito i Korina pokušavaju skriti trag koji bi ih mogao odati

Josip je sve odlučniji u namjeri da zadrži unuka u mjestu pa mu pokazuje zemlju i poziva ga na sprovod svećenika, na kojem će se okupiti cijelo mjesto. Vito pritom pokušava sakriti nervozu, no Josipu njegovo ponašanje postaje sve sumnjivije i uvjeren je da mu nešto prešućuje.

U međuvremenu Vito i Korina moraju riješiti novi problem. Korina je registarske tablice ukradenog automobila bacila u jednu od raka na groblju, a kako se približava sprovod, moraju ih se dokopati prije nego što ih netko pronađe.

Foto: NOVA TV

Lana i dalje ne odustaje od potrage za Vitom te odlučuje izvršiti veći pritisak na Kseniju, uvjerena da ona zna gdje joj je sin. Istodobno Ljilja pokušava na svoj način doći do informacije o Vitinu boravištu pa se, u nadi da će nešto doznati, ljubi s Brunom.

Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ u 21:25 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!