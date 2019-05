'U spotu za Eurosong smo bili goli, pa ga nisu htjeli prikazati'

Izbor za pjesmu Eurovizije u svijetu se održava od 1956. Jugoslavija je na Eurosongu počela sudjelovati šest godina nakon toga, odnosno 1961. Još i danas svi se vjerojatno sjećaju izvedbe Danijela Popovića i njegove pjesme Džuli. Godinu dana nakon toga, Jugoslaviju je na Eurosongu predstavljao Vlado Kalember (66). Nastupio je s kolegicom Izoldom Barudžijom, koja je upravo Popoviću godinu ranije bila pratnja na istom natjecanju.

Izolda se u spotu za pjesmu 'Ciao, Amore' pojavila golišava na brojnim turističkim lokacijama diljem crnogorske obale, zbog čega je spot izazvao brojne kontroverze. U nekoliko scena spota, Izolda izranja iz mora bez gornjeg dijela badića te rukama prekriva poprsje. Zbog toga je turska državna televizija odbila emitirati spot.

Foto: Privatni album - Spot nije bio službeno zabranjen, ali činjenica je da ga zbog te scene izlaska iz bazena mnoge zemlje nisu htjele prikazivati. Nije to bila samo Turska. Velika većina pjevača me u čudu pitala: Kakav je to spot? - prisjeća se Vlado Kalember. Smatra da je Eurosong u to vrijeme bio puritanski festival amatera koji Europu nije zanimao kao što je to danas.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL - U to vrijeme takvi golišavi spotovi bili su skandalozni - zaključuje Kalember.

Doris Dragović je najveći uspjeh na Eurosongu ostvarila 1999. s pjesmom 'Marija Magdalena'. Ipak, ni nju nisu zaobišli skandali i to nekoliko godina ranije. S pjesmom 'Željo moja', Dragović je nastupila za Jugoslaviju još 1986. Iako nije izazvala kontroverze, mnogi su komentirali kako je spot za tu pjesmu 'gotovo kao putokaz kroz Jugoslaviju'.

Dvije godine kasnije spot za pjesmu 'Mangup' u izvedbi Novih fosila imao je rekordan broj atraktivnih prizora hrvatskog primorja, pri čemu je naglasak bio na prikazivanju Poreča.