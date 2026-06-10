Vejnović objavila fotku sa seta Divljih pčela: 'Budite scenaristi i napišite što bi Mirjana rekla...'

U ponedjeljak je završila prva sezona popularne domaće serije 'Divlje pčele', a s RTL-a su izvijestili kako se već snima i druga. Katarina kojoj prijeti smrt strijeljanjem, Ivica koji povlači obarač pištolja, emotivna Rajka krvavih ruku, Badurina koji i dalje istražuje Domazeta i brojni novi likovi koji stižu u Vrilo samo su djelić onoga što čeka gledatelje u novim nastavcima.

POGLEDAJTE GALERIJU: Na setu 'Divljih pčela'

I dok oni s nestrpljenjem čekaju nove nastavke, glumci koji su utjelovili dobro poznate likove na društvenim mrežama ovih dana objavljuju fotografije sa seta. Među njima je bila i Sanja Vejnović, poznata domaća glumica, koja je u seriji utjelovila Mirjanu Vukas.

Ona je objavila fotografiju na kojoj su, uz nju, Ivan Barišić koji je utjelovio Nikolu Vukasa te Lidija Penić-Grgaš koja glumi Cvitu. Uz fotku je objavila i kratki izmišljeni dijalog te pozvala svoje pratitelje i obožavatelje Divljih pčela da ga dovrše.

'Cvita: Mirjana, ne možete ulazit tako, bez kucanja!

Nikola: Majko, molin te iziđi i ostavi nas nasamo!

Budite scenaristi i napišite što bi Mirjana odgovorila', poručila je Vejnović, a mnogi su se s veseljem priključili ovom zadatku te pisali što misle da bi opaka Mirjana odgovorila.

'Cvita, zlato, ti zaboravljaš da je ovo kuća Vukas, a ne Runje i ja nemam zašto kucati na vrata gdje sam ja gazdarica. A ti, sine, da si prije devet mjeseci pokucao na vrata kuće Runje možda ne bi danas u sobi bio ovaj krevetić', komentar je koji je skupio najviše 'lajkova'.

U novoj sezoni - nova lica

U novim epizodama dobro poznatoj glumačkoj postavi pridružit će se i neka nova lica, nagrađivani domaći glumci, ali i talentirana mlada lica, koja donose nove zaplete i napetosti.

Između ostalih tu su jedan od najtraženijih domaćih glumaca sa zapaženim inozemnim iskustvom, Slavko Sobin, zatim iskusna televizijska, kazališna i filmska glumica Mirta Zečević, kao i talentirana Lara Nekić, koju je šira javnost upoznala u kratkometražnom igranom filmu 'Čovjek koji nije mogao šutjeti', domaće uzdanice za Oscara. Tu su i Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer i mnogi drugi.