Velika bijela psina Spielberga je dovela na tron Hollywooda

Nakon uspjeha Ralja kralj blockbustera mogao je birati projekte. Film je na blagajnama potukao sve rekorde, osvojio je čak tri prestižna zlatna kipića, a redatelju donio milijune.

<p>Filmski klasik vješto balansira između horora, trilera i filma katastrofe te je 70-ih postao veliki hit. U orbitu je prije punih 45 godina gurnuo jednog od najuspješnijih redatelja svih vremena, velikog <strong>Stevena Spielberga</strong> (73). On je tad bio mladi i nadolazeći filmaš, koji je tek godinu ranije snimio svoj prvi dugometražni kino film 'The Sugarland Express', kojeg su kritičari pohvalili, no na blagajnama je prošao vrlo loše. Potpuno suprotno od fenomenalnog financijskog uspjeha kojeg su polučile 'Ralje', tada najuspješniji film u povijesti. Film je imao budžet od 7 milijuna dolara, a njegova rekordna zarada iznosila je više od 470 milijuna dolara na globalnoj razini, no osim uspjeha kod publike 'Ralje' su sjajno prošle i kod filmske kritike.</p><p>Film je na Oscarima bio nominiran za najbolji film, no te ga je godine ipak osvojio još jedan filmski klasik, 'Let iznad kukavičjeg gnijezda', koji je dominirao cijelom 48. po redu dodjelom Oscara. Ipak, 'Ralje' su osvojile tri kipića, za najbolju montažu, glazbu i zvuk. Studijski producenti Richard Zanuck i David Brown Spielbergu su ponudili angažman u filmu na temelju nekoliko zapaženih TV uradaka, a 'Ralje' su snimljene prema romanu <strong>Petera Benchleyja</strong>. Velika bijela psina kao predator i fiktivno, pitoreskno ljetno odmaralište Amity Island pokazali su se kao sjajna kombinacija i mamac za publiku, a Spielberg se nakon uspjeha s 'Raljama' profilirao u kralja blockbustera i multimilijunaša. Novostečeni status omogućio mu je da naredne projekte bira pomno pa tako, primjerice, nije sudjelovao niti u jednom od nekoliko nastavaka filmske franšize, koji su svi odreda podbacili. Posebno to vrijedi za 'Ralje 3-D' i 'Ralje: Osveta', posljednja dva nastavka koji su neizbježni gosti mnogih lista najgorih filmova svih vremena. </p><p>U originalnim Raljama pak glavne uloge imali su <strong>Roy Scheider</strong> kao Chief Martin Brody, <strong>Lorraine Gray</strong> (82) kao njegova supruga Ellen, <strong>Robert Shaw</strong> kao Quint te <strong>Richard Dreyfuss </strong>(72), koji je sa Spielbergom ostvario još nekolicinu uspješnih suradnji. Dreyfussu je Spielberg u 'Raljama' namijenio ulogu mladog oceanologa Hoopera, koji čuvši za prva dva napada velike bijele psine dolazi na otok pomoći Chiefu Brodyju, lokalnom šefu policije iz New Yorka, koji je neobičnim putevima službe s obitelji završio u ljetovalištu, ali mu vodeni sportovi definitivno nisu omiljena zanimacija. Quint je iskusni pomorac, kroz čije priče na brodu saznajemo što je sve prošao u mornarici. Iako trio nema puno toga zajedničkog, strah koji sije novi predator na njihovim plažama natjera ih na suradnju i lov na veliku bijelu psinu. U pitanju je sigurnost djece i kupača, ali i cijela ljetna sezona, od koje Amity Island kao mala turistička sredina živi.</p><p>Spielberg napetost nije gradio dugo pa je već prva scena filma ujedno i napad morske nemani, a filmska glazba za koju je nagrađen skladatelj John William perfektno stvara nelagodnu atmosferu, poigrava se s emocijama gledatelja i već ionako strašne scene čini potpuno jezivima. Na kraju, grdosija ipak izvuče deblji kraj, ali ne bez novih žrtava i velike borbe. Shaw i Dreyfuss nisu se ni na setu podnosili pa su tenzije između njih dvojice vrlo uvjerljivo pretočene i u filmu. Shaw je u to vrijeme bio priznat glumac, no 'vukao' je problem s alkoholom, što je ekipi stvaralo podosta problema na setu. Ipak, navodno je najbolje scene odigrao nakon što je 'zavirio u čašicu'.</p><p>Uz glumce zavidnu rolu u filmskom klasiku ima, dakako, i morski pas. Za potrebe snimanja ekipa je imala tri nemani, a izrada svake od tih velikih bijelih psina koštala je 250.000 dolara. S obzirom na to da izgledaju vrlo vjerno za to vrijeme te ako uzmemo u obzir buduću zaradu filma, tu investiciju možemo slobodno smatrati 'kikirikijem'. Za razliku od velike bijele psine, morski pas kojeg mještani objese netom prije, misleći tada kako su uhvatili svog krivca, bio je pravi. Ulovljen je na Floridi i dostavljen na set, no kako je prešao određenu kilometražu i vrućinu, na setu je navodno poprilično zaudarao. Osim morskog psa, nastradala je i brodica sa snimanja, no opremu su srećom spasili od potapanja.</p><p>Zanimljivo, film je izvorno trebao biti prikazan pred Božić 1974., no kako su Spielberg i ekipa probili rokove, 'za kaznu' su dobili ljetni termin, smatran najlošijim, a kojeg su u pravilu dobivali oni filmovi od kojih se ne očekuje previše. Naravno, 'Ralje' su srušile dotadašnju tradiciju, a film se često i s punim pravom smatra prvim pravim ljetnim blockbusterom u povijesti.</p>