Velika imena elektronske scene na Krku: Vrhunac ljetne zabave

'Sea Dance in Exile', posebno izdanje međunarodno nagrađivanog Sea Dance festivala pokazao je zašto je jedan od najprepoznatljivijih glazbenih brendova na Jadranu.Za vrhunac ljetne zabave u Diamond klubu kod Malinske na otoku Krku pobrinule su se svjetske zvijezde elektronske glazbe, Alok, francuski hitmaker Willy William i Fedde Le Grand.

Od 17. do 19. kolovoza festival iza kojeg stoji EXIT tim na Krku, pod originalnim nazivom tako je postavio prve korake za nadolazeće sezone koje će donijeti još atraktivnih događaja i vrhunskih autora, a u isto vrijeme organizatori će se pobrinuti da se Sea Dance festival sljedećeg ljeta vratio gdje pripada – u Crnu Goru.

Foto: markmiles

Sea Dance in Exile otvorio je Willy William, francuski tvorac hitova kao što su u 'Mi Gente', 'EGO' i 'Trompeta', koji su zacementirali njegov planetarni uspjeh i donijeli mu 1. mjesto na listi najtraženijih francuskih izvođača na platformi Shazam. U istom tempu prvu večer su nastavili domaći i regionalni izvođači Vanjanja, Viiito i Lady Lee.

Foto: markmiles

House umjetniku Fedde Le Grandu pripala je druga večer, a oduševljena publika plesala je uz hitove 'Put Your Hands Up For Detroit' i 'Let me Think about It' i novu, 'All Over the World'. Podrška mu je bio regionalni tim Dominique, Yakka i Mike Vale.

Foto: markmiles

Zatvorio ga je Alok Petrillo, globalna glazbena zvijezda, uz autorske radove i suradnje, te miksove klasika Rihanne, Eminema, Davida Guette i drugih. Uz fanove čak iz Brazila potvrdio je zbog čega je drugu godinu zaredom na visokom 4. mjestu DJ Magove ljestvice najjačih, a pratili su ga Dominique & Vanjanja I Ryu & Dante te Vanillaz.