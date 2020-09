Velika obećanja i prljave misli holivudskih faca sve su šokirale

Tijekom ‘50-ih moć koju su ranije imali udruge američkih producenata i distributera počinju dobivati filmski redatelji, pa mnogi od njih počinju preuzimati iste obrasce ponašanja prema glumicama.

<p>Čim je glumac <strong>Roscoe Arbuckle</strong> 1922. oslobođen sumnji za silovanje i ubojstvo glumice <strong>Virginije Rappe</strong>, na čelo udruge američkih producenata i distributera došao je <strong>Will Hays</strong> kako bi se popravila slika o Hollywoodu kao leglu razvratnog života.<br/> Hays je otišao u drugu krajnost. Osim što je uveo filmsku cenzuru, otvorio je 1926. dom za mlade glumice koje su financirali filmski studiji i filmske zvijezde, i u kojem su početnice dobile stan i hranu te ih se podučavalo poslu i lijepom ponašanju. Tako su dobile zaštitu od seksualnih predatora, ali problem s ucjenama i seksualnim uznemiravanjima je ostao.</p><p><strong>Shirley Temple</strong> – čudo od djeteta – kako su zvali tad još djevojčicu koja je 1935. počela glumiti i postala filmska zvijezda kad joj je bilo samo sedam godina, mnogo kasnije ispričala je da se <strong>Arthur Freed</strong>, producent MGM-a, razgolitio pred njom kad je imala samo 12 godina. <strong>Louis B. Mayer</strong>, utemeljitelj Metro-Goldwin-Mayera, bio je 38 godina stariji od tinejdžerske zvijezde <strong>Judy Garland</strong> kad je od nje tražio da mu sjeda u krilo. Mlada glumica u takvom je okruženju ubrzo počela uzimati amfetamine da izdrži dan i tablete za spavanje da izdrži noć. <strong>Marilyn Monroe</strong> govorila je za Hollywood da je to “pretrpani bordel”. <strong>Joan Collins</strong>, koju je Marilyn upozorila na predatore, rekla je da je odustala od uloge Kleopatre jer je odbila <strong>Buddyja Adlera</strong>, šefa 20th Century Foxa, koji ju je seksualno uznemiravao, kao i 19-godišnju <strong>Ritu Moreno</strong>. </p><p>Tijekom ‘50-ih moć počinju dobivati filmski redatelji, pa mnogi od njih počinju preuzimati iste obrasce ponašanja prema glumicama. <strong>Tippi Hedren</strong>, glavna glumica u filmu “Ptice”, u memoarima je napisala da ju je <strong>Hitchcock</strong> i u stvarnosti pretvorio u žrtvu – bacao se po njoj, dirao ju je, a onda bi je na snimanjima kažnjavao jer mu se opirala. No javnost najviše pamti dva ekstremna slučaja koji su skandalizirali cijeli svijet. Riječ je o slavnim redateljima <strong>Woodyju Allenu</strong> i <strong>Romanu Polanskom</strong>.</p><p>Desetljećima mu se sudilo za silovanje 13-godišnje <strong>Samanthe Jane Gailey</strong>, a danas Samanthe Geimer. Bio je 10. ožujka 1977. godine kad je za fotosession u magazinu Vogue Polanski, uz dopuštenje njezine majke, sa sobom poveo 13-godišnju Samanthu da mu bude model. Budući da je djevojčica bila maloljetna, dobio je dopuštenje njezine majke da je poveze u vilu <strong>Jacka Nicholsona</strong>. Kuća je bila prazna, a 25 godina kasnije Samantha je ispričala što se događalo.</p><p> - Najprije me slikao kako pijem šampanjac, a kako je snimanje odmicalo, vidjela sam da neće završiti sve samo na fotografiranju. Bila sam dijete i nisam znala kako se izvući. Polanski je dao djevojčici tad vrlo popularnu drogu Quaaludes, a onda ju je namamio u jacuzzi i ondje s njom počeo seksualni odnos. Optužen je za drogiranje i sodomiju s maloljetnom osobom. Priznao je odnos, ali je tvrdio da ju ni na što nije silio i da mu je djelovala “prilično iskusno”. Proveo je 42 dana u zatvoru na psihijatrijskom ispitivanju, a onda je pušten i to je iskoristio za bijeg u Europu. I danas je u SAD-u bjegunac pred zakonom.</p><p>Malo je afera koje su tako uzdrmale svijet filma i američku javnost kao ona s redateljem Woodyjem Allenom i njegovom sadašnjom suprugom, 37 godina mlađom <strong>Soon Yi</strong>. To je bio razlog njegova razvoda od <strong>Mije Farrow</strong>, s kojom je bio 12 godina i s kojom je imao dvoje posvojene i jedno biološko dijete. Afera je bila još šokantnija jer je i Soon Yi bila jedna od ukupno 15-ero Mijine posvojene djece. Skandal je otkriven u kolovozu 1992. i nepovratno je okrnjio ugled jednog od najutjecajnijih redatelja 20. stoljeća. Prljavo rublje koje se tijekom godina nakupljalo u njihovu domu istresli su pred oči javnosti nakon sudskog ročišta u kojem je Mia tužila Allena za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje njihove djece. To je potvrdila i posvojena <strong>Dylan Farrow</strong>.</p><p>- Dok bi ležao sa mnom u krevetu, šaptao bi mi da budem dobra djevojčica i da će to biti naša tajna. Obećavao mi je da će me voditi u Pariz i da ću biti zvijezda u njegovim filmovima - svjedočila je danas 35-godišnja Dylan.</p><p>Psihijatrijski tim koji ju je vještačio zaključio je da ona nije bila zlostavljana, ali da se Allen ponašao prema Dylan “izrazito neprikladno”.</p>