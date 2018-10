Burna rasprava o Snjeguljici: 'Priča nije prikladna za djecu'

Holivudska glumica Kristen Bell (38) izazvala je raspravu na internetu nakon što je prokomentirala bajku 'Snjeguljica' za časopis Parents. Kristen je dala glas 'Anni', junakinji iz jednog od najpopularnijih crtanih filmova Frozen.

Naime, Kristen smatra da bajka Snjeguljica nije prikladna ni politički korektna.

Foto: Reuters/Pixsell

- Svaki put kad zatvorimo Snjeguljicu ja pitam svoje cure: 'Ne mislite li da je čudno što Snjeguljica nije pitala vješticu zašto mora pojesti tu jabuku? Ili otkud joj ta jabuka? - kaže Kristen, inače majka dviju djevojčica Lincoln (5) i Delti (3).

Dodala je kako ona uči svoje curice da nikad ne uzimaju ništa od stranaca.

- Kažem: 'Ja nikad ne bih uzela hranu od stranca. A vi?' Onda njih dvije kažu da ne bi ni one pa me to smiri, barem nešto radim dobro - kaže Kristen koja se pita i nije li čudno princ poljubi Snjeguljicu bez njezinog dopuštenja.

- Objasnim im da ne možeš poljubiti nekog dok spava - kaže svojim kćerima Kristen, a mnogi su se složili s njom.

Foto: Schreenshoot

Ipak, ima i onih koji tvrde da je glumica pretjerala i da se radi samo o bajci.

- Ozbiljno? To je bajka. Ovo postaje previše. Gledala sam i ja Toma i Jerryja pa nisam trčala okolo pokušavajući ubiti. Postoje mnogo veći problemi na svijetu - odbrusila joj je jedna pratiteljica.

