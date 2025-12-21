Velika tuga u obitelji Georgea Clooneyja: Umrla mu je sestra

Preminula je Adelia 'Ada' Zeidler, sestra slavnog holivudskog glumca Georgea Clooneyja (64). Sam glumac potvrdio je tužne vijesti u priopćenju. 'Moja sestra Ada bila je moj heroj', poručio je za People.

- Hrabro i s humorom se suočila s rakom. Nikada nisam upoznao nikoga toliko hrabrog. Jako će nedostajati i meni i Amal - naveo je. Njegova sestra preminula je u dobi od 65 godina u petak. Kako navodi Page Six, na osmrtnici je navedeno kako je preminula mirno i okružena svojim najmilijima.

Zeidler je bila profesorica likovnog, a iza nje su ostala djeca Nick i Allison. Rijetko se pojavljivala u javnosti, no došla je na raskošno vjenčanje svog brata koje se održalo u Veneciji 2014. godine.

Jednom je prilikom istaknula kako je jako zaštitnički nastrojena prema svome bratu i da upravo iz tog razloga nema njegov broj mobitela.

- Ne želim imati njegov broj u svom telefonu, i onda zamislite da izgubim telefon! On može mene nazvati, i to radi povremeno, no radije koristimo e-mail - rekla je 2012.