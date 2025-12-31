Obavijesti

OPROŠTAJ KOLEGA

Velike promjene na HRT-u: U mirovinu ide Zrinka Štimac, odlazi i Melinda Kurilj Antunović

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Facebook/Dobro jutro Hrvatska

Zrinka Štimac, voditeljica rubrike 'Svi smo mi potrošači' odlazi u mirovinu, a svoju posljednju emisiju potpisala i Melinda Kurilj Antunović koja je na HRT-u provela 36 godina

Završetak godine na HRT obilježen je nizom kadrovskih promjena i emotivnih oproštaja. Nakon što su Mirko Fodor i Doris Pinčić Guberović u jučerašnjem izdanju emisije Dobro jutro, Hrvatska uživo pozdravili dugogodišnju suradnicu Zrinku Štimac, voditeljicu rubrike 'Svi smo mi potrošači', koja je otišla u mirovinu, na službenom Facebook profilu emisije osvanula je vijest o još jednom odlasku.

Publika je tako doznala da je svoju posljednju emisiju potpisala i Melinda Kurilj Antunović. Iako je gledatelji već dulje vrijeme nisu imali prilike viđati pred kamerama, njezin profesionalni put na HRT-u trajao je punih 36 godina i obuhvatio gotovo sve segmente televizijskog novinarstva – od ratnih izvještaja, preko informativnog i dokumentarnog programa, pa sve do rada na Dobrom jutru, Hrvatska. U objavi su joj kolege zaželjeli puno uspjeha u novim životnim i profesionalnim poglavljima, uz poruku da iza nje ostaju brojne uspomene i praznina koju neće biti lako popuniti.

Uz poruku je objavljena fotografija iz hodnika na Prisavlju, a potom i nova objava sa selfijem ispred zgrade HRT-a. U njoj je naglašeno kako je Melinda uredila svoju posljednju emisiju za javnu televiziju te da je njezina karijera na HRT-u ostavila snažan trag. Kako je sama istaknula, došlo je vrijeme za nove projekte izvan kuće u kojoj je provela najveći dio radnog vijeka. Kolege su joj zahvalili na profesionalnosti, korektnom odnosu i brojnim emisijama koje je uredila za redakciju.

