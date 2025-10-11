Veliki dan za Kerumovu Fani: Na svečanoj promociji plijenila je pažnju u elegantnom izdanju

Željko Kerum oduševio je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, njegova supruga Fani danas je imala svečanu promociju u gradu Eisenstadtu u dvorcu Esterhazy. Kerum se na svojem Facebook profilu pohvalio i zajedničkim fotografijama.

- Dragi prijatelji, sugrađani,pratitelji i svi ostali. Nalazimo se u gradu Eisenstadtu u dvorcu Esterhazy u kojemu je kompozitor Joseph Hayden stvarao velika djela. Danas je ovdje svečana promocija doktoranada iz više zemalja među kojima je moja žena Fani. Hvala svima i sretno. - napisao je u opisu.

Da je Fani obranila doktorat Željko se pohvalio na svojim društvenim mrežama početkom svibnja.

Inače doktorirala je na temu 'Multidimensional management concept with the aim of achieving service quality in the hotel industry: Integration of internal marketing, corporate culture and internal communication', odnosno na hrvatskom: 'Višedimenzionalni koncept upravljanja s ciljem postizanja kvalitete usluge u hotelijerstvu: integracija internog marketinga, korporativne kulture i interne komunikacije'.

Inače, Fani često plijeni pozornost javnosti zbog svog akademskog i poslovnog angažmana, a nerijetko u fokus dolazi i njen modni izričaj. Poznata je po luksuznim dizajnerskim komadima, poput zlatnog Rolexa. Podsjetimo ona i Željko u bračnu luku uplovili su 2013. godine, nakon što je nakon što je Kerum u televizijskoj emisiji priznao njihovu vezu, kada je još bio u braku. Zajedno imaju i troje djece, kći Eleonoru te sinove Zvonimira i Franu.

