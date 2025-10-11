Obavijesti

Show

Komentari 0
SAD JE I SLUŽBENO

Veliki dan za Kerumovu Fani: Na svečanoj promociji plijenila je pažnju u elegantnom izdanju

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Veliki dan za Kerumovu Fani: Na svečanoj promociji plijenila je pažnju u elegantnom izdanju
2
Kerumova Fani u elegantnoj sako haljini i s Rolexom na ruci vrijednim oko 50.000 eura | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Željko se na društvenim mrežema pohvalio zajedničkim fotografijama, dok je u opisu zahvalio svima. Inače, Fani je obranila doktorat u svibnju

Željko Kerum oduševio je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, njegova supruga Fani danas je imala svečanu promociju u gradu Eisenstadtu u dvorcu Esterhazy. Kerum se na svojem Facebook profilu pohvalio i zajedničkim fotografijama. 

- Dragi prijatelji, sugrađani,pratitelji i svi ostali. Nalazimo se u gradu Eisenstadtu u dvorcu Esterhazy u kojemu je kompozitor Joseph Hayden stvarao velika djela. Danas je ovdje svečana promocija doktoranada iz više zemalja među kojima je moja žena Fani. Hvala svima i sretno. - napisao je u opisu. 

Da je Fani obranila doktorat Željko se pohvalio na svojim društvenim mrežama početkom svibnja.

ZABAVA UZ PRIJATELJE VIDEO Kerum je proslavio 65. rođendan! Pogledajte kakvu mu je tortu pripremila supruga Fani
VIDEO Kerum je proslavio 65. rođendan! Pogledajte kakvu mu je tortu pripremila supruga Fani

Inače doktorirala je na temu  'Multidimensional management concept with the aim of achieving service quality in the hotel industry: Integration of internal marketing, corporate culture and internal communication', odnosno na hrvatskom: 'Višedimenzionalni koncept upravljanja s ciljem postizanja kvalitete usluge u hotelijerstvu: integracija internog marketinga, korporativne kulture i interne komunikacije'.

OKRŠAJ U SPLITU Kerum kuha gulaš i 'udara' po Ivoševiću: 'Imam 65, radim velike projekte i dođe uhljeb...'
Kerum kuha gulaš i 'udara' po Ivoševiću: 'Imam 65, radim velike projekte i dođe uhljeb...'

Inače, Fani često plijeni pozornost javnosti zbog svog akademskog i poslovnog angažmana, a nerijetko u fokus dolazi i njen modni izričaj. Poznata je po luksuznim dizajnerskim komadima, poput zlatnog Rolexa. Podsjetimo ona i Željko u bračnu luku uplovili su 2013. godine, nakon što je nakon što je Kerum u televizijskoj emisiji priznao njihovu vezu, kada je još bio u braku. Zajedno imaju i troje djece, kći Eleonoru te sinove Zvonimira i Franu

Split: Željko Kerum predstavio izborni program
Split: Željko Kerum predstavio izborni program | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu
KOD NJE JE UVIJEK +30

Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu

Lidija Bačić još je jednom zagrijala društvene mreže fotkom u donjem rublju, a komplimenti stižu sa svih strana svijeta
VIDEO Otvoren je Oktobeerfest u Zagrebu: 'Uz odlično pivo i društvo je najbolja zabava'
GASTRONOMSKA MANIFESTACIJA

VIDEO Otvoren je Oktobeerfest u Zagrebu: 'Uz odlično pivo i društvo je najbolja zabava'

Cilj manifestacije je povezati kulturu piva, gastronomiju i dobru zabavu, ali i stvoriti novu jesensku tradiciju u Zagrebu.
Dirljiv oproštaj: Zagreb pjeva Halidu u nedjelju ispred HNK-a
Tisuće glasova, jedna emocija

Dirljiv oproštaj: Zagreb pjeva Halidu u nedjelju ispred HNK-a

Inicijativu je pokrenuo Enis Bešlagić, a cilj je okupiti sve obožavatelje i ljubitelje Halidove glazbe kako bi zajedničkim pjevanjem zahvalili legendi na svemu što je ostavio iza sebe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025