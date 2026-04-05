UGLEDNI PRODUCENT

Veliki hit koštao ga je čak pet milijuna dolara, svoju obitelj pokušava ne izlagati javnosti

Piše Đurđica Sarjanović,
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Pharrell Williams izgradio je uspješnu producentsku karijeru, a privatni život pokušava držati dalje od javnosti. Glazbenik fanas slavi 53. rođendan.

Glazbenik, producent i modni dizajner Pharrell Williams jedno je od najjačih glazbenih imena modernoga doba. Rođen 5. travnja 1973. godine u Virginia Beachu, Williams se odmalena zanimao za glazbu. U srednjoj školi svirao je udaraljke u lokalnom bendu, gdje je upoznao saksofonista Chada Huga. Brzo su se sprijateljili kada su otkrili da oboje vole isti stil glazbe te su pokrenuli grupu the Neptunes. Njihov talent prepoznao je producent Teddy Riley, koji ih je potpisao i pomogao im da započnu profesionalnu karijeru.

VIDEO Kaubojske čizme i šeširi: Pharrell Williams predstavio je svoju kolekciju na Tjednu mode

Dvojac je 1994. godine producirao singl "Tonight’s the Night" za debitantski album grupe Blackstreet, nakon čega su postali najtraženiji producentski duo industrije. "Drop It Like It’s Hot" Snoop Dogga i "Rock Your Body" Justina Timberlakea samo su neke od njihovih uspješnica. Osim što su se bavili produkcijom, 2001. su osnovali bend N.E.R.D. s kojim su objavili tri albuma prije pauze. Novi album objavili su tek 2017. te su u njega utkali nekoliko političkih poruka. 

Foto: STEPHANIE LECOCQ

Uz kolege, Pharrell Williams je radio i samostalno, a prvu nagradu Grammy osvojio je 2003. godine za produkciju prvog solo albuma Justina Timberlakea "Justified". Jedan od njegovih najvećih globalnih hitova bio je "Get Lucky" s francuskim dvojcem Daft Punk, koji je 2014. osvojio dva Grammyja. S Robinom Thickeom je 2013. godine napisao i producirao hit "Blurred Lines", no zbog tog singla je završio i na sudu. Naime, dvije godine kasnije sud u Los Angelesu presudio je da pjesma krši autorska prava pjesme "Got to Give It Up" Marvina Gayea iz 1977. godine. Gayeovoj obitelji morali su isplatiti pet milijuna dolara. 

Williams je radio i na glazbi za nekoliko filmova, bio je narator u "Grinchu" te je sudjelovao kao mentor u emisiji "The Voice". Glazbenik je poznat i po velikoj ljubavi prema modu. Časopis Esquire proglasio ga je 2005. godine najbolje odjevenim muškarcem na svijetu. Pokrenuo je dva modna brenda, a aktivan je i u ugostiteljstvu te ima restoran u Miamiju. 

Stigle je pojačanje: Pharrell i supruga Helen dobili trojke

Današnju suprugu Helen Lasichanh upoznao je početkom novog milenija, a par je dvije godine bio u prijateljskim odnosima prije nego što su započeli vezu. Vjenčali su se 2013. godine nakon pet godina veze te su i dalje u sretnom braku. Zajedno imaju četvero djece. O privatnom životu u javnosti nikada nije išao u detalje. Spominjao je suprugu i djecu u intervjuima, no nikada nije otkrivao previše detalja.

- Obožavam gledati ih kako rastu. Zahvalan sam što smo supruga i ja na svijet donijeli četiri predivne duše - komentirao je za People 2024. godine. Pharrell Williams s obitelji živi na Floridi.

FOTO Proglašena je najljepšom djevojčicom na svijetu prije 20 godina, a evo kako sad izgleda
THYLANE BLONDEAU

FOTO Proglašena je najljepšom djevojčicom na svijetu prije 20 godina, a evo kako sad izgleda

Thylane Blondeau, koja je prije 19 godina glasila kao najljepša djevojčica na svijetu, danas je manekenka besprijekornog izgleda. Nedavno je demantirala optužbe da se podvrgla estetskim zahvatima, a danas slavi 25. rođendan.
Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda
SIMPATIČNA NJEMICA

Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda

Prvo smo ju gledali u Gospodinu Savršenom, a u tom se showu Klara pojavila čak dvaput. Nakon toga gledali smo je u Ljubavi na selu. Ipak, ljubav tamo nije pronašla
Lana Jurčević o partneru s kojim čeka drugo dijete: 'Mijenja se sve, testiraju se granice i odnos'
RIJETKO U JAVNOSTI

Lana Jurčević o partneru s kojim čeka drugo dijete: 'Mijenja se sve, testiraju se granice i odnos'

Prije nekoliko godina je par dobio kćer Maylu Lily, a uskoro u obitelj stiže još jedno dijete. Lana je u objavi navela kako su ih sve te promjene naučile da ljubav 'nisu samo leptirići'

