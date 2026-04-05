Veliki hit koštao ga je čak pet milijuna dolara, svoju obitelj pokušava ne izlagati javnosti

Glazbenik, producent i modni dizajner Pharrell Williams jedno je od najjačih glazbenih imena modernoga doba. Rođen 5. travnja 1973. godine u Virginia Beachu, Williams se odmalena zanimao za glazbu. U srednjoj školi svirao je udaraljke u lokalnom bendu, gdje je upoznao saksofonista Chada Huga. Brzo su se sprijateljili kada su otkrili da oboje vole isti stil glazbe te su pokrenuli grupu the Neptunes. Njihov talent prepoznao je producent Teddy Riley, koji ih je potpisao i pomogao im da započnu profesionalnu karijeru.

Dvojac je 1994. godine producirao singl "Tonight’s the Night" za debitantski album grupe Blackstreet, nakon čega su postali najtraženiji producentski duo industrije. "Drop It Like It’s Hot" Snoop Dogga i "Rock Your Body" Justina Timberlakea samo su neke od njihovih uspješnica. Osim što su se bavili produkcijom, 2001. su osnovali bend N.E.R.D. s kojim su objavili tri albuma prije pauze. Novi album objavili su tek 2017. te su u njega utkali nekoliko političkih poruka.

Foto: STEPHANIE LECOCQ

Uz kolege, Pharrell Williams je radio i samostalno, a prvu nagradu Grammy osvojio je 2003. godine za produkciju prvog solo albuma Justina Timberlakea "Justified". Jedan od njegovih najvećih globalnih hitova bio je "Get Lucky" s francuskim dvojcem Daft Punk, koji je 2014. osvojio dva Grammyja. S Robinom Thickeom je 2013. godine napisao i producirao hit "Blurred Lines", no zbog tog singla je završio i na sudu. Naime, dvije godine kasnije sud u Los Angelesu presudio je da pjesma krši autorska prava pjesme "Got to Give It Up" Marvina Gayea iz 1977. godine. Gayeovoj obitelji morali su isplatiti pet milijuna dolara.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Williams je radio i na glazbi za nekoliko filmova, bio je narator u "Grinchu" te je sudjelovao kao mentor u emisiji "The Voice". Glazbenik je poznat i po velikoj ljubavi prema modu. Časopis Esquire proglasio ga je 2005. godine najbolje odjevenim muškarcem na svijetu. Pokrenuo je dva modna brenda, a aktivan je i u ugostiteljstvu te ima restoran u Miamiju.

Današnju suprugu Helen Lasichanh upoznao je početkom novog milenija, a par je dvije godine bio u prijateljskim odnosima prije nego što su započeli vezu. Vjenčali su se 2013. godine nakon pet godina veze te su i dalje u sretnom braku. Zajedno imaju četvero djece. O privatnom životu u javnosti nikada nije išao u detalje. Spominjao je suprugu i djecu u intervjuima, no nikada nije otkrivao previše detalja.

- Obožavam gledati ih kako rastu. Zahvalan sam što smo supruga i ja na svijet donijeli četiri predivne duše - komentirao je za People 2024. godine. Pharrell Williams s obitelji živi na Floridi.