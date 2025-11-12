Veliki izazov u 'Masterchefu': Kava postaje bazna namirnica

U 'MasterChef' kuhinji dolazi do velikog zaokreta, a novi izazov otkrit će tko ima dovoljno vještine i kreativnosti da se izbori za imunitet, a tko će direktno u stres test. Ovoga će puta žiri - chefovi Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj, uz šalicu kave dočekat će kandidate i time najaviti temu novog ciklusa.

Foto: Nova Tv

Ovoga puta sve će se vrtjeti oko profinjene ravnoteže između hrane i pića, s posebnim naglaskom na kavu. Stjepan Vukadin će jasno postaviti ton izazova: 'Vrhunska gastronomija zasniva se na izgradnji okusa na više razina, a povezivanje hrane s pićem razina je koju ćemo narednih dana posebno testirati. Morate riskirati i više nema skrivanja. Pokažite nam koliko uistinu znate'.

Kutije na radnim jedinicama sadržavat će dvije različite kombinacije namirnica. Jedan dio kandidata otkrit će arome kave, čokolade, piškota, ali i mesne sastojke, dok će drugi dobiti cappuccino, džem od jagode, lungić, suhe šljive... Kreativnost i samopouzdanje bit će ključni jer će izbor biti isključivo njihov – slatko ili slano jelo, no s obveznim dodatkom kave ili cappuccina.

Renata će se u tom trenutku iskreno zapitati: 'Ne znam trebamo li napraviti desert ili slano jelo'.Ivan, s druge strane, spremno će procijeniti': 'Namirnice pod kutijom mi se čine dosta dobre. Može se iskombinirati i slatko i slano jelo'.

Foto: Nova Tv

Među natjecateljima najviše će se isticati Egon koji će otvoreno priznati da je došao njegov trenutak: 'Došlo je vrijeme da i ja dižem ruku i glas. Došao je red na mene da budem najbolji i da dobijem tu zlatnu karticu imuniteta i da ne moram misliti ostatak tjedna ni o čemu osim o toj kartici kako je imam sa sobom'. Premda mu povezivanje jela s vinima nije jača strana, Egon će reći da voli kombinacije i spreman je pokušati.

Selma će istaknuti: 'Toliko sam sretna što je kava u pitanju, nisam je nikada kombinirala sa slanim jelima. Ovo je izazov mog života'.

Pred kandidatima je zadatak koji će otkriti tko doista razumije višedimenzionalnost okusa i tko će napraviti nezaboravno jelo u kojem će kava igrati ključnu ulogu.

Foto: Nova Tv