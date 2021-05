Nakon što su u jesen 2019. godine objavili ponovno okupljanje, iako bez legendarnog frontmena Marijana Bana, ali uz njegov blagoslov, ova je vijest odjeknula među mnogobrojnim fanovima, starim i novim, koji će konačno doći na svoje i ponovno uživo zapjevati hitove koji su obilježili generacije.

Uz novog frontmena, Jakšu Jordesa, Daleku obalu i dalje predvode Zoran Ukić na bubnjevima, Boris Hrepić – Hrepa na basu i Jadran Vušković na gitari.

Pjevač Jakša Jordes pridružio se bendu slučajno, dok su ostali članovi snimali novi materijal na kojem je Jakša trebao gostovati, i to kao jedan od naših najboljih saksofonista. Pjesma koja je spojila članove omiljenog dalmatinskog rock sastava i etabliranog saksofonista i pjevača Jakšu Jordesa ujedno simbolizira nove početke, kako samog benda, tako i neke nove “lipe dane” koje svi željno iščekujemo. I sve to zapakirano je u onaj isti prepoznatljivi zvuk kojim se Daleka obala, nakon više od 20 godina, vratila svojoj publici. Zoran Ukić tada je izjavio:

'Jakša je sjajan lik kojeg smo pozvali u studio u Zagrebu dok smo snimali pjesmu ‘Lipi dani’. Trebao nam je saksofon na jednoj od pjesama, a Leo je predložio da pokuša otpjevati vokal za pjesmu ‘Od tebe ća’. Uletio je s energijom nuklearne elektrane i otpjevao iz prve kao da je sto godina s nama. Odmah smo znali da je on taj, novi frontmen Daleke obale. Ne sumnjam da će oduševiti publiku kao što je oduševio i nas'.

I zaista, od tog trenutka, Daleka obala nastavlja svoj glazbeni put i to u 7. brzini. Nakon singla “Lipi dani” uslijedili su “Od tebe ća” te sjajna “U reggaeu je spas”, a ovih dana, ususret ljetnoj koncertnoj sezoni, bend u studiju nastavlja sa snimanjem novih pjesama i pripremom novog albuma nakon 22 godine. Publika će nove pjesme i stare hitove imati prilike čuti na jednoj od naših najljepših pozornica na otvorenom, i to uz more, baš kako i priliči ljetu i Dalekoj obali. Program je sufinanciran putem natječaja “Jer svirati se mora” provedenog u suradnji Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatske glazbene unije.

Za najavljeni koncert kapacitet Ljetne pozornice je limitiran, sukladno mjerama i preporukama HZJZ i stožera Civilne zaštite RH, a ulaznice za ovaj događaj u pretprodaji su putem sustava Eventim i to po cijeni od 100,00 kn, dok će cijena ulaznica na dan koncerta, ukoliko ih ostane u prodaji, iznositi 120,00 kn.