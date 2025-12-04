Obavijesti

UPITNO SUDJELOVANJE

Veliki sastanak u Ženevi: Hoće li Izrael nastupati na Eurosongu?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Leonhard Foeger

Mnogi su zagovarali odlazak Izraela s Eurosonga još 2024., a kritike su se nastavile i ove godine. Neke države zaprijetile su da neće sudjelovati na sljedećem izdanju Eurosonga...

Hoće li Izrael nastupati na idućem izdanju Eurosonga koje će se održati u Austriji 2026.? O tom pitanju raspravljaju predstavnici nacionalnih TV kuća na sastanku u središtu Europske radiodifuzijske u Ženevi. Na sastanak su stigli u četvrtak, a nakon što su brojne zemlje zaprijetile da neće sudjelovati na ovom glazbenom natjecanju iduće godine, ukoliko se Izrael nastavi natjecati. 

Kako navodi Reuters, osim o Izraelu, predstavnici će raspravljati i o novim pravilima koja bi trebala umanjiti utjecaj vlada i trećih strana da utječu na glasače. To dolazi nakon optužbi da je upravo Izrael pretjerano promovirao i podržavao svoju predstavnicu. 

Neke zemlje, među kojima je i Španjolska, su optužile Izrael da nije poštivao pravila natjecanja, koje se ističe kao 'politički neutralno', već da su Eurosong koristili u političke svrhe. Navode i kako bi bilo njihovo daljnje sudjelovanje bilo neodrživo obzirom na stanje u Gazi.  Izrael, kojeg je predstavljala Yuval Raphael,  je ove godine završio drugi, dok je na prvom mjestu zasjao Austrijanac JJ s pjesmom 'Wasted Love'.

Ranije je EBU najavila niz promjena u pravilima glasanja za Eurosong. U oba polufinala vraća se žiri, a smanjuje se i maksimalan broj glasova publike s 20 na 10. Te je promjene uoči sastanka u Ženevi podržao predstavnik portugalskog emitera.

