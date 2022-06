Veliki specijalni prilog o Miši Kovaču: Intervju, životni put...

O legendarnom Miši Kovaču (80) čitajte u ponedjeljak u sklopu tiskanog izdanja 24sata. Donosimo vam intervju s velikim pjevačem, priču o tome kako je prgavi klinac postao legenda, otkrivamo zašto je Mišo 'fenomen', sve o njegovoj karijeri i više od 20 milijuna ploča koje je prodao te brojnim usponima i padovima u životu.

Novinar Boris Rašeta piše o čovjeku koji nosi lančić oko vrata i more u srcu, s kojim se publika podsvjesno identificirala od početka, a to je ostalo do danas. Ženio se tri puta, a za sadašnju suprugu Lidiju kaže da su jedna duša.

Kći Ivana Kovač prije četiri godine rodila je Elenu, a Mišo je na unuku jako slab. Kako nam je ispričao, djevojčica je rođena za pozornicu.

Prilog o Miši čitajte 13. lipnja samo uz 24sata!

Najčitaniji članci