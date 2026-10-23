Veliki uspjeh naše glumice: Zrinka Cvitešić zaigrala u hit seriji s oskarovcem Oldmanom

Zrinka Cvitešić pojavljuje se u šestoj sezoni serije 'Slow Horses', u kojoj glumi uz oskarovca Garyja Oldmana. Hrvatska glumica tumači Natashu Carrington, čiji se lik povezuje sa špijunskim intrigama i događajima koji pokreću niz opasnosti, a pojavljuje se u sceni s oskarovcem Oldmanom, glavnom zvijezdom serije.

'Slow Horses' prati agente britanske obavještajne službe MI5 koji su zbog profesionalnih pogrešaka završili u odjelu Slough House. Njihov nadređeni Jackson Lamb, kojeg glumi Oldman, neuglađen je i ciničan, ali vrlo sposoban. Serija spaja kriminalističku priču, špijunske zaplete i humor, a šesta sezona njezinu ekipu stavlja na metu neprijatelja.

U novoj sezoni obavještajne igre uključuju ruske operativce i pokušaje prikrivanja tajnih operacija. Diana Taverner, koju glumi Kristin Scott Thomas, svojim odlukama uvlači Lambovu ekipu u sve opasniji sukob. U priču se vraća i Frank Harkness, bivši agent CIA-e i biološki otac Rivera Cartwrighta, kojeg ponovno tumači Hugo Weaving.

Cvitešić iza sebe ima i međunarodnu kazališnu karijeru: za nastup u londonskom mjuziklu 'Once' osvojila je 2014. nagradu Olivier za najbolju glumicu u mjuziklu.

Posljednju epizodu šeste sezone prikazali su 21. listopada, a završetak je ostavio otvorena pitanja o sudbini jednog od glavnih likova. Produkcija je već potvrdila sedmu sezonu. Hrvatski gledatelji seriju mogu gledati na Apple TV-u, gdje je dostupna i nova sezona sa Zrinkom Cvitešić.

*uz korištenje AI-ja