Veliki vodič za svirke i koncerte diljem Hrvatske ovog vikenda...

Petak: Vikend otvara Čakovec. Zvjezdan Ružić i Zbor Izvor vraćaju djetinjstvo na pozornicu, točno onako kako treba, s puno emocije i moćnim glasovima. Rijeka odmah podiže tempo. U Pogona stiže Rijeka Paris Texas II, a Palach gazi još žešće jer Diskonnekt turneja spaja GreyNoise, Klapana i Out Of Civilization. Osijek ulazi ozbiljno u igru. Počinje 63. Glazbena tribina, trodnevni susret suvremene glazbe i znatiželjne publike. Zabok ne miruje, Regenerator baca Truth ≠ Tribe, pravi rolač za ljubitelje podzemlja. Zagreb ima dva jaka aduta. TransAkustik Orkestra ispunjava Kontesu toplim akustičnim zvukom, a Peti Kupe donosi vrhunsku plesnu noć u režiji Mathewa Jonsona, Charlesa Webstera, Ilije Rudmana i Ivana Ljutića. Šibenik ulijeće direktno na podij. Disko petak s Krankšvesterom, Malim Japancem i Bratom garantira znoj na plesnom podu do jutra.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija



Subota: Glavni grad puca sa svih strana. Fink stiže u Močvaru, intimna atmosfera i pjesme koje vole tišinu prije eksplozije. Arena Zagreb prima Gršeta, masovni rep spektakl i ogromni refreni. Tvornica diše s Dalekom Obalom Jakše i Hrepe, očekuju se singalong trenuci koji podižu cijelu dvoranu. Boćarski dom čuva energiju Baks ekipe, a Lisinski subotom servira moćan orkestralni okvir sa SO MUZA i maestrom Franzom Antonom Kragerom. Rijeka ima feštu. JeboTon slavi petnaest godina, Pogon postaje dnevni boravak dobrog društva i pjesama koje znamo iz kvartova. Palach gura punk tradiciju s Kraljevima Termitima i Lorelei, znojne gitare i brzi koraci. Osijekov Exit ulazi u priču s Diskonnekt trojcem, još jedan udarac elektroničke sile. Varaždin pali kvartovsku vibru, Podočnjaci, Giogio i Smoks te Toni Sky pretvaraju P4 u zabavni stroj. U Zagrebu se otvaraju Moonlight Sessions u Boogie Labu, fino zagrijavanje za nadolazeće večeri. Dan je zaokružen i sjećanjem. U Domu HV Zvonimir svira Glazbeni memorijal Julije Njikoš, lijep poklon tradiciji i autorima koji su je stvarali. A Osijek nastavlja svoj festival, pun radionica, novih partitura i glazbenih istraživanja.



Foto: Davor Lugarić/24sata



Nedjelja: Nema odmora. Tvornica udara Loud Stage Show, velika dvorana, velika buka, puno osmijeha. Močvara privodi vikend elektroničkom zaključnici, GreyNoise, Klapan i Hyper Tidez režu basom i grade zid zvuka koji nosi do rijeke. Osijek zatvara 63. Glazbenu tribinu, završni akordi i dobar osjećaj da scena ima širinu, znatiželju i hrabrost. Ovo je onaj tip nedjelje kada se ne žuriš kući. U hvatanju zadnjih taktova vikenda već planiraš sljedeći izlazak. Jer svaka dvorana i svaki klub ovih dana diše punim plućima. Publika to zna, izvođači to osjećaju, a gradovi zvuče bolje nego ikad. Na vama je samo da odaberete svoj ritam i pustite da vas vodi do prvog reda.



Petak:

Zvjezdan Ružić & Zbor Izvor: Playlista mog djetinjstva – Centar za kulturu Čakovec, Čakovec

Rijeka-Paris-Texas II – Pogon, Rijeka

Diskonnekt tour - GreyNoise, Klapan, Out Of Civilization – Omladinski Kulturni Centar Palach, Rijeka

63. Glazbena tribina – Kulturni centar Osijek, Osijek

Truth ≠ Tribe: Zimtserla! – Klub Regenerator, Zabok

TransAkustik Orkestra – Klub kazališta Komedija – Kontesa, Zagreb

Disko petak #1: Krankšvester, Mali Japanac & Brat – Disko R, Šibenik

Imogen: Mathew Jonson, Charles Webster, Ilija Rudman, Ivan Ljutić – Peti Kupe, Zagreb



Foto: promo

Subota:

Fink u Močvari – Klub Močvara, Zagreb

Grše - Arena Zagreb – Arena Zagreb, Zagreb

Daleka Obala Jakše i Hrepe – Tvornica kulture, Zagreb

Baks – Boćarski dom, Zagreb

Zvjezdan Ružić: A Storm in a Teacup – Hrvatsko narodno kazalište u Zadru, Zadar

Lisinski subotom: SO MUZA, Franz Anton Krager – Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana, Zagreb

JeboTon fešta: IDEM u Rijeci – 15 godina kolektiva – Pogon, Rijeka

Diskonnekt tour - GreyNoise, Klapan, Extroft – Club Exit, Osijek

KSET50: Šajzerbiterlemon – AKC Attack, Zagreb

Kraljevi Termiti & Lorelei – Omladinski Kulturni Centar Palach, Rijeka

KVART na brzaka: Podočnjaci, Giogio i Smoks, Toni Sky + after – P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu, Varaždin

Moonlight Sessions – Boogie Lab, Zagreb

11. Glazbeni memorijal "Julije Njikoš" – Dom HV Zvonimir, Zagreb

63. Glazbena tribina – Kulturni centar Osijek, Osijek



Nedjelja:

Loud Stage Show – Tvornica kulture, Zagreb

GreyNoise, Klapan i Hyper Tidez – Klub Močvara, Zagreb

63. Glazbena tribina – Kulturni centar Osijek, Osijek