Veliko finale: Pobjednik Rap Campa odlazi sa 100.000 kuna

Sve je spremno za današnje veliko finale prvog hrvatskog hip-hop talent showa “Rap Camp” u zagrebačkom klubu Opera. U završnicu su ušli Luka Prgić Prga, Nikola Raspolić Prikola i Adrijan Šimunaj ASH te se bore za ugovor s JoomBoosom u vrijednosti od 100.000 kuna, pobjedničku statuu i snimanje triju autorskih pjesama.

No, osim proglašenja pobjednika, na najluđi tulum ove godine stižu i youtuberi Saamo Petraa, TheSikrt, 8rasta9, xnikx2x, Svenky, Bruno Lukić, 10ficho, Doris Stanković, Marco Cuccurin te Magic Leon. Fil Tilen i Stoka zapjevat će novu pjesmu ‘‘S.O.S.’’, rap hit koji je najavio ‘‘Rap Camp’’. Dugoočekivani tulum bit će pod voditeljskom palicom Ivana Vukušića i Nike Zorjan, a cijelu večer ‘‘začinit’’ će reper Mili koji je osvojio cijelu regiju hit pjesmom ‘‘Loca’’ i ‘‘Grmi’’. Uzbuđenja prije velikog, najluđeg tuluma ne manjka, a finaliste smo pitali kako se osjećaju prije jednog od najbitnijih dana u njihovom životu.

- Od finalne večeri očekujem pobjedu. Zašto? Pa zato jer sam najbolji. Treme nemam i pun sam samopouzdanja. Ako pobijedim trčat ću s rukama u zraku i galamiti ‘‘Ajmo Rijeka’’. Najveća podrška su mi moja mačka i prijatelj Perso - rekao nam je Prikola.

Niti Luka Prgić ne krije uzbuđenje.

- Očekujem da nastup prođe dobro i da se svi dobro zabavimo. Imam malu tremu, ali riječ je o pozitivnoj. Nadam se da će sve proći dobro, a ako pobjedim proslavit ću u krugu obitelji, prijatelja i djevojke koji su mi ujedno i najveća podrška - rekao nam je Luka. Adrijan je otkrio kako u nedjelju očekuje veliku zabavu i druženje s ljudima koje voli.

- Nemam tremu, možda mrvicu, još uvijek mi nije došlo do glave da sam u finalu. Ako pobijedim odmah ću s prijateljima ići popiti piće i dobro se zabaviti - rekao nam je ASH koji kao najveću podršku prvo navodi svoju djevojku, obitelj, ali i brojne fanove koji će navijati za njega.

Luka, Adrijan i Nikola već su napisali tekstove i snimili spotove za svoje prve, prave autorske pjesme. Svaki je odabrao skroz drugačiju tematiku, ali svaki je ostao svoj. Nikola Prikola kao temu svoje pjesme odabrao je - sir. To mu je, tvrdi, omiljeno jelo pa je odabir bio logičan.

- Moj stil repanja je uvijek istinit, ali prije svega humorističan. Tematika sira se zbog toga nametnula sama po sebi - objasnio je Nikola.

Prga je, za razliku od Prikole, odabrao sasvim drugačiju temu svoje prve autorske stvari. On je odlučio odrepati pjesmu svojoj djevojci.

- U repu je sve do emocije, to je isto neki način izražavanja, i zato je jako bitno prenijeti neki osjećaj kroz pjesmu. Ja se to uvijek trudim napraviti i, prije svega, ostati svoj - rekao je.

Kad se predstavljao, Ash je priznao kako su ga u osnovnoj i srednjoj školi maltretirali jer je bio punašniji, a sad o toj svojoj patnji bez problema repa.

- Moj rap stil je dosta emotivan, nekad i agresivan, i baš uvijek nastojim prenijeti svoje osjećaje u svaku pjesmu - govori.

A to je ovom pjesmom i dokazao. Nakon što su snimli svoje pjesme popularni youtuber Choda ocijenio je rad dečkiju i rekao da je prezadovoljan njihovim rimama.

- Prga je pokidao. Njegov spot mi je najbolji, a i pjesma mi se jako sviđa. Prikolina pjesma je prezabavna i sviđa mi se, iako više volim ozbiljnije stvari, kao što je Ashova. No, sve u svemu, dečki su odlično odradili posao - rekao je Choda. S njim se složio i Stoka.

- Moj favorit je Prga jer smatram da je najviše zagrizao. Dolazi najbolje pripremljen i najzainteresiraniji je. Veseli me finale, bit će napeto - rekao nam je Stoka, koji je također bio i Lukin mentor, no kaže kako ne smatra da će upravo zbog toga pobijediti.

Rap Campu se pridružila i Kristina Mandarina koja je zajedno s kandidatima Fil Tilenova tima ‘‘Outsider’’, snimila spot na Hreliću, gdje je plesala u vrućim hlačicama. Njoj čak ni hladnoća nije smetala pa se odlučila za oskudnu kombinaciju. Popularna Kristina bila je odjevena u svoju prepoznatljivu zelenu majicu koja ju je i proslavila, a uz nju je kombinirala ogromne sunčane naočale, maskirnu jaknu s bundom i vruće hlačice. Naravno, neizostavan dodatak u njihovom su spotu bile i - mandarine.

- Ekipa je bila genijalna. Fil Tilen i ja smo kao Tito i Jovanka u nekom medernijem stilu. Lokacija je bila vrhunska - rekla je Mandarina.

Na najluđi tulum u gradu koji svoja vrata otvara u 18 sati stiže i najpoznatiji youtuber Baka Prase. kojeg na kanalu prati više od milijun i pol vjernih obožavatelja. Ulaznice za finalnu večer mogu se kupiti preko sustava Entrio.hr, i to po cijenu od 55 kuna.

