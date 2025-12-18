Veliko finale Supertalenta donosi glazbu, emocije i spektakl u Areni Zagreb

Arena Zagreb ove nedjelje postaje najveći i najimpresivniji televizijski studio u zemlji, gdje će publika dočekati finaliste velikog finala dvanaeste sezone Supertalenta. Osam izvanrednih kandidata borit će se za prestižnu titulu najtalentiranijeg, a gledatelje očekuje večer ispunjena emocijama, napetošću i vrhunskim spektaklom.

Za glavnu nagradu od 30 tisuća eura natjecat će se live looping genijalac Svebor Mihael Jelić, vatreni plesni duo Tatan i Ingrid, glazbeni slavuj Mario Sušinjak, dok će novom plesnom točkom publiku pokušati očarati Patrizio Ratto. Osim toga, pravi akrobatski spektakl donose Vardanyan Brothers, Anica Perić, Duo Turkeev & Kids te Lara Crnjac, a njihove izvedbe odvijat će se na čak 350 četvornih metara pozornice, uz 18 kamera koje će bilježiti svaki trenutak spektakla.

Foto: Nova TV

Posjetitelje u Areni zabavljat će grupa Vigor, Alen Bičević te Transform Crew, pobjednik sedme sezone Supertalenta, dok je za gledatelje u najvećoj hrvatskoj dvorani pripremljeno čak 45 minuta posebnog programa uživo prije početka televizijskog prijenosa.

- Sve što se događa oko finala, Zagrebačke arene i impresivnog broja prodanih ulaznica najbolje govori koliko je Supertalent gledan i voljen show u Hrvatskoj. Upravo zato iznimno nam je velika čast što smo dobili poziv nastupiti u samom finalu. Za nas je ovo zaista lijep i poseban završetak godine - rekao je Mario Roth iz grupe Vigor.

Gledatelji ispred malih ekrana finale će moći pratiti uživo na Novoj TV od 20.15 sati, a paralelno na društvenim mrežama odvijat će se i poseban popratni program. Online voditelj bit će Zdravko Vukelić, publici poznat po ulozi Brace u seriji Kumovi, dok će se u ulozi žirija na društvenim mrežama okušati influenceri Ivan Molnar i Adrian Popović.

Foto: Nova TV

Njihove zabavne reakcije i skečeve gledatelji će moći pratiti na TikTok, Instagram i Facebook profilima Supertalenta i Nove TV. O pobjedniku velikog finala odlučit će gledatelji svojim glasovima, a zadatak im neće biti nimalo lak. Konkurencija je iznimno jaka, a finalisti su spremni dati svoj maksimum i pomaknuti granice Supertalenta. Glasanje za favorita bit će moguće tijekom emisije, putem telefonskih poziva i aplikacije Dnevnik.hr.

Spektakularno finale ne propustite ove nedjelje od 20.15 na Novoj TV!