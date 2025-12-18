Obavijesti

Show

Komentari 0
BORBA ZA TITULU

Veliko finale Supertalenta donosi glazbu, emocije i spektakl u Areni Zagreb

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Veliko finale Supertalenta donosi glazbu, emocije i spektakl u Areni Zagreb
4
Foto: Nova TV

Finalna večer dvanaeste sezone Supertalenta održava se u Areni Zagreb, gdje će se osam najboljih kandidata pred publikom i gledateljima uživo boriti za titulu pobjednika i glavnu nagradu

Arena Zagreb ove nedjelje postaje najveći i najimpresivniji televizijski studio u zemlji, gdje će publika dočekati finaliste velikog finala dvanaeste sezone Supertalenta. Osam izvanrednih kandidata borit će se za prestižnu titulu najtalentiranijeg, a gledatelje očekuje večer ispunjena emocijama, napetošću i vrhunskim spektaklom.

Za glavnu nagradu od 30 tisuća eura natjecat će se live looping genijalac Svebor Mihael Jelić, vatreni plesni duo Tatan i Ingrid, glazbeni slavuj Mario Sušinjak, dok će novom plesnom točkom publiku pokušati očarati Patrizio Ratto. Osim toga, pravi akrobatski spektakl donose Vardanyan Brothers, Anica Perić, Duo Turkeev & Kids te Lara Crnjac, a njihove izvedbe odvijat će se na čak 350 četvornih metara pozornice, uz 18 kamera koje će bilježiti svaki trenutak spektakla.

Foto: Nova TV

Posjetitelje u Areni zabavljat će grupa Vigor, Alen Bičević te Transform Crew, pobjednik sedme sezone Supertalenta, dok je za gledatelje u najvećoj hrvatskoj dvorani pripremljeno čak 45 minuta posebnog programa uživo prije početka televizijskog prijenosa.

- Sve što se događa oko finala, Zagrebačke arene i impresivnog broja prodanih ulaznica najbolje govori koliko je Supertalent gledan i voljen show u Hrvatskoj. Upravo zato iznimno nam je velika čast što smo dobili poziv nastupiti u samom finalu. Za nas je ovo zaista lijep i poseban završetak godine - rekao je Mario Roth iz grupe Vigor.

Gledatelji ispred malih ekrana finale će moći pratiti uživo na Novoj TV od 20.15 sati, a paralelno na društvenim mrežama odvijat će se i poseban popratni program. Online voditelj bit će Zdravko Vukelić, publici poznat po ulozi Brace u seriji Kumovi, dok će se u ulozi žirija na društvenim mrežama okušati influenceri Ivan Molnar i Adrian Popović.

Foto: Nova TV

Njihove zabavne reakcije i skečeve gledatelji će moći pratiti na TikTok, Instagram i Facebook profilima Supertalenta i Nove TV. O pobjedniku velikog finala odlučit će gledatelji svojim glasovima, a zadatak im neće biti nimalo lak. Konkurencija je iznimno jaka, a finalisti su spremni dati svoj maksimum i pomaknuti granice Supertalenta. Glasanje za favorita bit će moguće tijekom emisije, putem telefonskih poziva i aplikacije Dnevnik.hr

TKO ĆE POBIJEDITI? Poznati svi finalisti 12. sezone popularnog 'Supertalenta'
Poznati svi finalisti 12. sezone popularnog 'Supertalenta'

Spektakularno finale ne propustite ove nedjelje od 20.15 na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt
SLAVI 62. ROĐENDAN

FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt

Od fakulteta je odustao i odselio se u Los Angeles kako bi se bavio glumom, a dan danas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda.
Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...
VELIKA GALERIJA

Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...

Zaklada Ana Rukavina već 20 godina kroz glazbu i zajedništvo širi poruku nade i humanosti, a ovaj tradicionalni božićni koncert ispunio je Trg bana Jelačića u Zagrebu
Drama u Dalju! Dejan je izbacio Valentinu, a ona mu je očitala bukvicu: Nikad neće naći ljubav
'LJUBAV JE NA SELU'

Drama u Dalju! Dejan je izbacio Valentinu, a ona mu je očitala bukvicu: Nikad neće naći ljubav

A iako se sa svima srdačno pozdravila, Valentinu su tek naknadno svladale emocije i suze: Rekla mu je: 'Propustio si nešto veliko. Nikad nećemo biti srodne duše, nikad'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025