Veliko priznanje! HNK Zagreb među šest finalista prestižne nagrade, evo o čemu se radi

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu našlo se među šest najboljih opernih kuća u završnom izboru za International Opera Awards 2026. u kategoriji Opera Company, jednom od najvažnijih međunarodnih priznanja u svijetu opere. Uz zagrebački HNK, za nagradu su nominirani Atlanta Opera, English National Opera, Hamburgische Staatsoper, Opéra de Lyon i Teatro Real iz Madrida.

Ovogodišnja lista finalista obuhvaća umjetnike i institucije iz 24 zemlje, a odabrao ih je međunarodni žiri sastavljen od uglednih opernih kritičara, umjetnika i profesionalaca, kojim predsjeda John Allison, urednik časopisa Opera Magazine with Opera News.

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International Opera Awards osnovani su 2012. godine, a cilj im je prepoznati i nagraditi iznimne umjetničke i institucionalne dosege u operi. Nagrade obuhvaćaju različita područja operne umjetnosti, od opernih kuća, pjevača, dirigenata i redatelja do novih produkcija, festivala, snimki i praizvedbi. Kroz Opera Awards Foundation organizatori pružaju i potporu novim generacijama opernih umjetnika.

Intendantica HNK Zagreb Iva Hraste-Sočo istaknula je kako nominaciju smatra velikim priznanjem cijeloj instituciji.

- Ova nominacija veliko je priznanje Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, našoj Operi i svim umjetnicima i zaposlenicima koji svojim radom svakodnevno grade ovu instituciju. Biti u društvu vodećih opernih kuća iz Madrida, Londona, Hamburga, Lyona i Atlante potvrda je umjetničkog smjera kojim idemo, ali i naše odluke da HNK u Zagrebu snažno otvorimo međunarodnim suradnjama, koprodukcijama i razmjeni. Posebno me raduje što je međunarodna stručna javnost prepoznala kontinuitet i zajednički rad cijele kuće u sezonama iza nas. Ovo nije priznanje jednoj produkciji ili projektu, već cijeloj instituciji. Ponosna sam i na svoj tim, s kojim sam u posljednje četiri sezone uspjela transformirati HNK u Zagrebu u snažnu, otvorenu i međunarodno prepoznatu instituciju, uz kontinuirani razvoj publike, gotovo stopostotnu popunjenost gledališta i sve snažniju prisutnost na europskoj i svjetskoj kulturnoj sceni - rekla je Hraste-Sočo.

Ravnateljica Opere HNK u Zagrebu Željka Barišić Pulig također je istaknula važnost nominacije, naglasivši kvalitetu umjetnika i programa te sve intenzivniju međunarodnu suradnju.

- Za našu je Operu ovo iznimno važan trenutak. Nominacija potvrđuje snagu naših umjetnika i Direkcije Opere, kvalitetu programa koji posljednjih sezona gradimo kroz nove produkcije, velika djela opernog repertoara i sve intenzivniju međunarodnu suradnju. Posebno smo ponosni što se Opera HNK u Zagrebu danas prepoznaje i izvan Hrvatske kao kuća koja ima svoj umjetnički identitet, ambiciju i mjesto na međunarodnoj opernoj sceni, a tome svakako doprinosi i Zagrebački operni festival - rekla je Barišić Pulig.

Nominacija dolazi nakon niza međunarodnih suradnji, koprodukcija i gostovanja HNK Zagreb, ali i razvoja Zagrebačkog opernog festivala kao platforme za susrete opernih kuća i umjetnika.

Dobitnici International Opera Awards 2026. bit će proglašeni 21. studenoga u MusikTheater an der Wien u Beču. Svečanost će voditi BBC-jev Petroc Trelawny, a ceremonija će biti dostupna publici diljem svijeta putem platforme OperaVision.