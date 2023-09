Velikogoričanka plesala u spotu električnog dua 'The Chemical Brothersa': 'Snimalo se 14 sati'

Nevjerojatan osjećaj je biti dio spota 'The Chemical Brothersa', jer sam njihov fan od malih nogu. Odrasla sam na glazbi tog dua. Njihovu 'Do it again' pjesmu stalno sam slušala. Kada bih otišla u sobu, pojačala bih je, plesala uokolo i bilo mi je predobro, govori nam Josipa Kukor (27).