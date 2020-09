Veljača ponovno ljubi: Glumicu osvojio bivši Kolindin savjetnik

Jelena je prethodno bila u braku s Jankom Popovićem Volarićem i Draženom Čučekom. U nedavnom intervjuu za Miss7 priznala je kako joj je prekid bio iskustvo koje ne želi ponoviti

<p>Glumica <strong>Jelena Veljača</strong> (39), iza sebe ima dva propala braka, a sada ponovno ljubi. <a href="https://story.hr/Celebrity/a144428/EKSKLUZIVNO-Jelena-Veljaca-ljubi-bivseg-savjetnika-Kolinde-Grabar-Kitarovic.html" target="_blank">Story</a> piše kako je već neko vrijeme u vezi s bivšim savjetnikom <strong>Kolinde Grabar Kitarović </strong>(52), <strong>Vitom Turšićem</strong>. Prošli tjedan snimili su ih u centru Zagreba. Par je bio u kafiću, a Vito se prije odlaska nagnuo prema Jeleni i poljubio je nježno u usta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Turšić je inače bio član uprave i pravni savjetnik u Hrvatskom društvu skladatelja, predsjednik upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, a prije no što je bio savjetnik Kolinde Grabar-Kitarović, bio je savjetnik i <strong>Ive Josipovića</strong> (63). Bio je direktor tvrtke Stampedo, a godine 2005. pokrenuo je muški časopis FHM.</p><p>Veljača je prethodno bila u braku s glumcem <strong>Jankom Popovićem Volarićem</strong> (40) i glumcem<strong> Draženom Čučekom</strong> (50) s kojim ima kći <strong>Lenu Mišu Kristijanu</strong> (4). U nedavnom intervjuu za Miss7 priznala je kako joj je prekid bio iskustvo koje ne želi ponoviti.</p><p>- Razvod je uvijek velika trauma. To je gubitak ljubavi. Onaj službeni pečat da je stvarno kraj za mene je bio srceparajući - ispričala je Jelena. </p><p>Otkrila je kako do razvoda nije došlo zbog treće osobe ili nekog vida zlostavljanja, nego zbog nepremostivih razlika. </p><p>- I Janko i Dražen su genijalni frajeri i još ih volim na neki način. Ta ljubav i dalje postoji u nekom paralelnom svemiru - priznala je glumica. Na treći brak je spremna, ali samo pod jednim uvjetom. Naravno, onim da ljubav s tom osobom traje zauvijek.</p><p>Prije dvije godine Jelena je ušla u vezu s direktorom prodaje RTL-a <strong>Ivanom Galom</strong>, a prekinuli su u ožujku ove godine. Informaciju o prekidu Jelena tada nije potvrdila, ali ni demantirala, no <a href="https://story.hr/Celebrity/a138912/Prekinuli-Jelena-Veljaca-i-direktor-prodaje-na-RTL-u.html" target="_blank">Story</a> piše kako su ostali u jako dobrim odnosima.</p><p> </p>