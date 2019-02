Veljača se uključila u raspravu o Vidi: 'To je nedostatak stila'

Supruga nogometnog reprezentativca Domagoja Vide (29), Ivana Vida (25) nedavno je objavila fotografiju odjeće i požalila se na spremačicu pratiteljima na društvenoj mreži.

- Kakvu spremačicu imam, bolje da je nemam - napisala je Ivana i uz to na Instagramu postavila anketu u kojoj su njezini pratitelji osobno mogli glasovati o tome treba li njezina spremačica dobiti otkaz ili bi Ivana ubuduće sama morala prati odjeću.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Ubrzo nakon njezine objave, oglasila se i glumica Jelena Veljača (37) te stala u obranu spremačice.

- Meni je u redu da kažeš prijateljici ili u zatvorenoj grupi ili na zatvorenom profilu na kojem imaš 200 ljudi: 'Isuse, uništila mi je vestu u kojoj mi grudi izgledaju brutalno i koja me ne pika kada ju odjenem bez grudnjaka... Ali na Instagramu? - napisala je glumica, ali tu se nije zaustavila.

Foto: Marko Perić

- To ti je meni kao priča o muškoj poziciji moći. Zašto je profesor kriv ako ima seksualne odnose sa studenticom koja ga se bojala pa je spavala s njim u nejasnoj iluziji da će joj to nekako pomoći. Barem da prođe ispit. Ne, iako je punoljetna, nisu ravnopravni i ravnopravno ne snose odgovornost - dodala je Jelena te naglasila kako i sama ima 'bedinericu' , ali joj ne 'pada na pamet' pričati o njoj na društvenim mrežama. To je kako kaže, znak nedostatak stila.

Foto: Instagram

Na društvenoj mreži, glumica je upitala zašto Ivana tako ne priča o Domagojevom fizioterapeutu, vlasniku kluba ili sponzorima te dodala kako se tu radi o poziciji moći te da je njezina objava upitna i 'jako bez veze'.