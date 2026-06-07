Velški tigar ne posustaje: Pred publikom je i u 86. godini, a s Hrvatskom ima posebnu vezu

Legendarni pjevač Sir Tom Jones, čiji moćni bariton i karizma desetljećima osvajaju pozornice diljem svijeta, danas slavi svoj 86. rođendan. S karijerom koja traje više od šest desetljeća i s više od sto milijuna prodanih ploča, "tigar iz Walesa" i dalje ne pokazuje znakove umora, dokazujući da je istinska glazbena strast bezvremenska.

Rođen kao Thomas John Woodward 7. lipnja 1940. godine u Pontypriddu, radničkom gradiću u Južnom Walesu, odrastao je u rudarskoj obitelji. Glazba je bila njegov bijeg, a pjevao je na obiteljskim okupljanjima i u školskom zboru. Život ga je rano gurnuo u svijet odraslih. Sa samo šesnaest godina, 1957., oženio se svojom školskom ljubavi Melindom "Lindom" Trenchard nakon što je ostala trudna. Ubrzo im se rodio sin Mark, a mladi Jones radio je na gradilištu i u tvornici rukavica kako bi prehranio obitelj. No, Lindina podrška bila je ključna.

Poticala ga je da slijedi svoj san, pa je postao pjevač lokalnog benda Tommy Scott and the Senators. Sudbina se umiješala kada ga je uočio menadžer Gordon Mills, koji mu je promijenio ime u Tom Jones, iskoristivši popularnost tadašnjeg filma. Proboj je uslijedio 1965. godine s hitom "It's Not Unusual", koji je osvojio vrhove ljestvica i pretvorio ga u međunarodnu zvijezdu. Ubrzo su stigli i klasici poput "What's New Pussycat?", "Delilah" i "Green, Green Grass of Home".

Glas koji prkosi vremenu

Jonesov glas, dubok i rezonantan, postao je njegov zaštitni znak, no njegova sposobnost prilagodbe osigurala mu je nevjerojatnu dugovječnost. Nakon početnog vala slave, uspješno se reinventirao nekoliko puta. Osamdesetih je ponovno osvojio publiku obradom Princeove pjesme "Kiss", a krajem devedesetih vratio se na vrh albumom "Reload" i globalnim hitom "Sex Bomb". I danas, u devetom desetljeću života, njegova energija na pozornici je zapanjujuća.

FILE PHOTO: Singer Jones receives the Bambi trophy from Schoeneberger during the Bambi 2017 Awards ceremony in Berlin | Foto: Axel Schmidt/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nedavni nastupi na njegovoj turneji "Defy Expectations" potvrđuju da njegov vokal nije izgubio ni snagu ni emociju. Kritičari i publika diljem Europe, od Atene do Berlina, ostaju zapanjeni njegovom izvedbom. Set-liste više nisu samo parada starih hitova; Jones ih obogaćuje dirljivim interpretacijama pjesama Boba Dylana ("Not Dark Yet") i Leonarda Cohena ("Tower of Song"), pokazujući introspektivnu stranu koja dolazi s godinama. Njegov nastup više nije samo show, već putovanje kroz život, ispričano glasom koji je, poput finog vina, s vremenom dobio na dubini i karakteru.

Ljubav, nevjera i obitelj: Priča o Lindi

Iako je njegova karijera bila blistava, privatni život Toma Jonesa bio je buran. U središtu svega bio je njegov 59-godišnji brak s Lindom Trenchard, ljubavi iz djetinjstva s kojom je ostao do njezine smrti 2016. godine. Njihov odnos bio je kompleksan i često na kušnji. Jones nikada nije krio svoj promiskuitetni način života na vrhuncu slave, jednom priznavši da je spavao s do 250 žena godišnje.

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Imao je i javno poznate afere, uključujući onu s Mary Wilson iz benda The Supremes i bivšom Miss svijeta Marjorie Wallace. Iz kratke veze s manekenkom Katherine Berkery 1987. rodio mu se sin Jonathan, no pjevač je godinama poricao očinstvo unatoč sudskoj presudi i DNK dokazu. Priznao ga je tek 2008., ali navodno nikada nije uspostavio kontakt sa sinom. Unatoč svemu, Linda je uvijek ostajala uz njega. Sam Jones ju je nazivao "ljubavlju svog života", a njezina smrt od raka pluća bila je, kako je rekao, "najteži trenutak u njegovu životu". Uoči smrti, dala mu je snagu da nastavi, a njezine je riječi kasnije podijelio s publikom.

​- Nemoj se slomiti sa mnom, nemoj pasti sada sa mnom - rekla mi je. - Učinio si sve što si mogao, moraš nastaviti i raditi ono što radiš.

Nakon njezine smrti, obećao je da se više nikada neće zaljubiti, a na pozornici često izvodi pjesmu "I Won’t Crumble with You If You Fall" kao posvetu njoj. Njihov sin Mark, koji mu je postao menadžer još 1986., i danas je ključna figura u očevoj karijeri.

Neraskidiva veza s Hrvatskom

Velški pjevač izgradio je i posebnu vezu s hrvatskom publikom, kojoj se redovito vraća. Njegovi nastupi u pulskoj Areni 2012. i 2017. godine ostali su upamćeni kao spektakularni događaji. U srpnju 2019. prvi je put nastupio u Dubrovniku u sklopu proslave 70. obljetnice Dubrovačkih ljetnih igara, ne skrivajući oduševljenje gradom.

- Ovaj grad je predivan, prvi put sam ovdje i u šoku sam. Kako su sve ovo izgradili? - izjavio je tada. Njegov povratak u pulsku Arenu prošle godine samo potvrđuje da je ljubav između ove glazbene legende i hrvatske publike obostrana i trajna.

*uz korištenje AI-ja