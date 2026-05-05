Vera Wang zasjala na Met Gali: Nećete vjerovati koliko slavna dizajnerica ima godina...

Vera Wang privukla je veliku pozornost na Met Gali 2026. godine svojim hrabrim modnim izborom. Poznata dizajnerica vjenčanica, koja ima 76 godina, pojavila se na svečanosti u Metropolitan Museum of Art u New Yorku u ponedjeljak, 4. svibnja.

Za ovu prigodu odabrala je upečatljivu crnu haljinu koja otkriva kožu, sastavljenu od uskog topa i suknje s jednim remenom koji se omotava oko vrata. Kombinacija je dodatno istaknuta voluminoznim rukavom na jednoj ruci, čime je postignut dramatičan efekt Platinasto plavu kosu zabacila je unatrag, naglašavajući elegantan, ali moderan izgled, piše People.

Ovogodišnji dress code Met Gale bio je “Moda je umjetnost”, inspiriran nadolazećom proljetnom izložbom muzeja pod nazivom “Kostim kao umjetnost”.

Wang je i ranije bila u središtu pozornosti na Met Gali. Prošle je godine predstavila veliku transformaciju s novim šiškama, sunčanim naočalama i izazovnom haljinom. Nosila je tada kreaciju Vera Wang Haute u boji slonovače, s dubokim izrezom, suknjom ukrašenom sivim perjem i crnim detaljima od perja.

Osim toga, dizajnirala je i prošlogodišnji look Keke Palmer, koji je uključivao bijelu haljinu s halter izrezom i uske crne hlače. Wang je kroz godine na Met Gali dolazila u društvu brojnih zvijezda, uključujući Janelle Monáe (2024.), Arianu Grande (2018.) i Selenu Gomez (2015.).

Nedavno je ponovno privukla pažnju i na Vanity Fair Oscar zabavi u ožujku, gdje je nosila gotovo prozirnu haljinu ukrašenu s čak 20.000 Swarovski kristala, čija je izrada trajala 200 sati ručnog rada. Kombinaciju je upotpunila dugim bijelim kožnim rukavicama, velikim sunčanim naočalama i niskim repom.

Mjesec dana ranije, na dodjeli nagrada BAFTA 2026., predstavila je i novu frizuru – platinasto plavu kosu s tamnim izrastom, dodatno potvrdivši svoj status modne ikone koja ne prestaje eksperimentirati.

*uz korištenje AI-ja