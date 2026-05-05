Obavijesti

Show

Komentari 5
IZNENADIT ĆETE SE!

Vera Wang zasjala na Met Gali: Nećete vjerovati koliko slavna dizajnerica ima godina...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Vera Wang zasjala na Met Gali: Nećete vjerovati koliko slavna dizajnerica ima godina...
12
Foto: DANIEL COLE

Na ovogodišnjoj Met Gali oduševila je upečatljivom crnom kombinacijom koja je otkrila njenu vitku liniju, a platinasto plava kosa dodatno je naglasila njezin prepoznatljiv stil

Admiral

Vera Wang privukla je veliku pozornost na Met Gali 2026. godine svojim hrabrim modnim izborom. Poznata dizajnerica vjenčanica, koja ima 76 godina, pojavila se na svečanosti u Metropolitan Museum of Art u New Yorku u ponedjeljak, 4. svibnja.

Za ovu prigodu odabrala je upečatljivu crnu haljinu koja otkriva kožu, sastavljenu od uskog topa i suknje s jednim remenom koji se omotava oko vrata. Kombinacija je dodatno istaknuta voluminoznim rukavom na jednoj ruci, čime je postignut dramatičan efekt Platinasto plavu kosu zabacila je unatrag, naglašavajući elegantan, ali moderan izgled, piše People

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Ovogodišnji dress code Met Gale bio je “Moda je umjetnost”, inspiriran nadolazećom proljetnom izložbom muzeja pod nazivom “Kostim kao umjetnost”. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom 01:23
Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom | Video: 24sata/reuters

Wang je i ranije bila u središtu pozornosti na Met Gali. Prošle je godine predstavila veliku transformaciju s novim šiškama, sunčanim naočalama i izazovnom haljinom. Nosila je tada kreaciju Vera Wang Haute u boji slonovače, s dubokim izrezom, suknjom ukrašenom sivim perjem i crnim detaljima od perja.

The Met Gala takes place at the Metropolitan Museum of Art in New York City
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Osim toga, dizajnirala je i prošlogodišnji look Keke Palmer, koji je uključivao bijelu haljinu s halter izrezom i uske crne hlače. Wang je kroz godine na Met Gali dolazila u društvu brojnih zvijezda, uključujući Janelle Monáe (2024.), Arianu Grande (2018.) i Selenu Gomez (2015.).

Nedavno je ponovno privukla pažnju i na Vanity Fair Oscar zabavi u ožujku, gdje je nosila gotovo prozirnu haljinu ukrašenu s čak 20.000 Swarovski kristala, čija je izrada trajala 200 sati ručnog rada. Kombinaciju je upotpunila dugim bijelim kožnim rukavicama, velikim sunčanim naočalama i niskim repom.

Mjesec dana ranije, na dodjeli nagrada BAFTA 2026., predstavila je i novu frizuru – platinasto plavu kosu s tamnim izrastom, dodatno potvrdivši svoj status modne ikone koja ne prestaje eksperimentirati.

 *uz korištenje AI-ja
MODNA DIZAJNERICA Ženo, stariš li ti? Napunila je 75 godina i priznala kako čuva svoj mladolik izgled već godinama...
Ženo, stariš li ti? Napunila je 75 godina i priznala kako čuva svoj mladolik izgled već godinama...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026