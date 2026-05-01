Vergara pokazala kako izgleda noć s njezinom ljubavi u krevetu

Noći s mojom ljubavi, poručila je glumica Sofia Vergara dok je ležala u krevetu i u naručju držala svoju crno-bijelu čivavu. Oboje su zaigrano plazili jezik prema kameri. U jednom trenutku je namignula, a u drugom pogled usmjerila ravno u objektiv. Upravo taj opušten, prirodan trenutak najviše je oduševio pratitelje.

Komentari su se brzo počeli nizati, a mnogi su istaknuli kako joj šminka uopće ne treba i da izgleda jednako dobro i bez glamura.

Inače, Vergara je istu pasminu ranije dijelila sa svojim bivšim suprugom Joeom Manganiellom, s kojim je provela sedam godina u braku. Njihova čivava Bubbles često je bila u središtu pažnje, a izvor blizak paru ranije je otkrio kako je upravo pitanje skrbništva nad psom bilo jedna od tema koje su morali riješiti nakon razvoda.

Glumci su objavili vijest o razvodu samo nekoliko dana nakon što je njihova čivava Bubbles navršila 10 godina, a Sofia je za ljubimicu organizirala rođendansku zabavu s tropskom tematikom.

- Bez obzira koliko me puta ugrizeš, uvijek ću te voljeti - napisala je glumica uz fotografiju kujice u haljini s leopard uzorkom kako jede ružičastu tortu.