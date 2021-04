Objavom videa na Instagramu, glumica Sofia Vergara (48) pozvala je svoje pratitelje da se cijepe.

- Učinila sam to za svoju obitelj, učinila sam to za svoje prijatelje koji to ne mogu učiniti zbog medicinskih tretmana koje primaju, učinila sam to kako bismo svi mogli vratiti svoj život. Učinila sam to jer je za mene to ispravno! Za koga ti to radiš? - napisala je glumica ispod objave.

Iako je zbog promoviranja cijepljenja naišla na pohvale pratitelja, dio joj ipak ne vjeruje da je to zaista učinila.

- 'Zašto on ne nosi masku ni rukavice?', 'Zašto on tako drži iglu? Zar ne bi njegov palac trebao biti na vrhu kako bi istisnuo tekućinu u ruku? Ne vjerujem ovome', 'Nisi se cijepila i to se vidi na snimci. Video je lažan', 'Loš photoshop' , samo su neki od komentara pratitelja koji ne vjeruju u vjerodostojnost snimke.

Sofia još nije reagirala na optužbe.