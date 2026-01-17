Studijske rukometne emisije su uglavnom dobre, kao i neke reportažne s mjesta događaja, pa nam u prijenosu to ponekad, ali samo ponekad, daje dimenziju više. Rukomet ima svoj 'bingo'
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Veseljak Mirza Džomba je baš ‘zicer’, dobro bi nam došao i u nogometnim prijenosima
Siječanj je već tradicionalno rezerviran za velika natjecanja vaterpola i rukometa, tad je nacija napeta, s nogometa se na ta otprilike dva tjedna prebace na ova dva marginalizirana sporta. Suci su dosta često krivi, ali nekim čudom, s obzirom na naše uvjete, u rukometu i vaterpolu godinama smo u samom svjetskom vrhu, pa, eto, navijački rekviziti postaju vaterpolske kapice.
