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MLADA GLUMICA

Veselje u obitelji Kristijana Ugrine i Ksenije Marinković: Udaje se njihova kći Korana

Piše 24sata,
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Veselje u obitelji Kristijana Ugrine i Ksenije Marinković: Udaje se njihova kći Korana
Foto: Instagram
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Korana je publici poznata po ulogama u seriji "Crno-bijeli svijet" i filmu "Ljubav ili smrt", a za interpretaciju u predstavi "Tvorničke postavke" prošle je godine osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu.

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Mlada glumica Korana Ugrina uskoro će izreći sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru, glumcu Tinu Rožmanu, piše Večernji list. Lijepe vijesti otkrio je njezin kolega i prijatelj Vid Ćosić, koji je na društvenim mrežama podijelio atmosferu s njezine djevojačke zabave, potvrdivši da je pred parom, koji je prošle godine dobio prvo dijete, novo veliko životno poglavlje.

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Korana je svoju djevojačku večer odlučila organizirati na nešto drugačiji način. Umjesto tradicionalnog slavlja rezerviranog isključivo za prijateljice, 29-godišnja glumica okupila je i svoje muške prijatelje. Sudeći prema fotografijama koje je podijelio Vid Ćosić, atmosfera je bila iznimno opuštena i vesela. Na jednoj od objava, nasmijana Korana pozira s čašom u ruci, dok se iznad nje ističe simpatičan natpis koji je otkrio slatku tajnu.

Foto: Instagram

​- Pije se do ranog dana, udaje se naša Korana.

Ćosić je uz fotografije dodao i emotikone mladenke, čime je javnosti dao do znanja da je vjenčanje na pomolu. Iako par svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, ova je objava izazvala brojne pozitivne reakcije.

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Ljubav s Akademije i obiteljski život s Lunom

Ljubavna priča Korane Ugrine i Tina Rožmana započela je još tijekom studija na Akademiji dramske umjetnosti, gdje su oboje diplomirali glumu. Nakon nekoliko godina veze, njihov je život u lipnju prošle godine obogatila kćerkica Luna, a mlada se obitelj nedavno smjestila u kući s vrtom u zapadnom dijelu Zagreba. Korana je ranije opisala kako se Tin odlično snašao u ulozi oca te da zajedno funkcioniraju kao sjajan tim. Unatoč tome što su oboje duboko u glumačkom poslu, kod kuće, kažu, o tome rijetko razgovaraju, posvećujući se obiteljskom životu i svakodnevnim radostima.

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Kći proslavljenih glumaca, Ksenije Marinković i Kristijana Ugrine, odrasla je okružena kazalištem. Iako joj je majka, u majčinskoj brizi, savjetovala da promisli o izboru zbog neizvjesnosti glumačkog poziva, Korana je slijedila svoje srce. Nakon što je godinu dana studirala poljski i slovački jezik, 2017. iz prvog je pokušaja upisala glumu na Akademiji, gdje je diplomirala 2022. u klasi Krešimira Dolenčića. Publici je poznata po ulogama u seriji "Crno-bijeli svijet" i filmu "Ljubav ili smrt", a za interpretaciju u predstavi "Tvorničke postavke" prošle je godine osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu. Nakon rođenja djeteta i povratka na scenu, vjenčanje je samo kruna ljubavi i još jedan sretan trenutak u nizu.

*uz korištenje AI-ja

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