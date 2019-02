Vesna Dragojević: 'Oliver je po cijele dane gledao Malo misto'

Vesna Dragojević, supruga Olivera Dragojevića, u četvrtak je preuzela nagradu Miljenko Smoje za doprinos suvremenoj Dalmaciji koju je pjevač posthumno dobio.

- Ovo je jedina nagrada koju još nije dobio, a čak su neke izmišljene radi njega i to smo naknadno dobili. Ne znam hoće li to sve stati u Oliverov muzej u Veloj Luci koji se adaptira. Čak je proglašen i Dan nacionalne sućuti što je mene iznenadilo, jer do sada je bio samo Dan žalosti - rekla je Vesna.

Dodala je kako mu je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (50) dodijelila i nagradu za kulturu koju još nisu uručili.

- Javili su nam se i neki gradovi da će mu dodijeliti titulu počasnog građanina. Doma sam našla preko 20 zahvalnica i prijedloga za počasnog građanina za koje ja uopće nisam ni znala - rekla je Vesna.

Foto: Mak Jovanović/24sata

Ova se nagrada dodjeljuje na rođendan velikog, a istovremeno i omraženog splitskog pisca te kroničara na manifestaciji Smojina marenda koju 13 godina zaredom organizira splitski fotograf Boris Kragić preko udruge Timbar. Proslavljen je 96. Smojin rođendan uz brojne uzvanike pristigle na brudet od ugora, kokota i druge ribe s fažolom kojeg godinama na ovoj manifestaciji priprema viški ribar Damir Karuza Kalambera.

Foto: Mak Jovanović/24sata

Stigao je na stol i Papin brudet, staro ribarsko jelo poznatog splitskog kuhara Zlatka Marinovića. Pila su se birana vina, a nagradu za doprinos Dalmaciji, osim Olivera, dobio je književnik i publicist Tonko Maroević, inače njegov susjed iz djetinjstva.

- Oliver nije puno poznavao Smoju, ali je pročitao sve njegove knjige, a to je ustvari jedino i što je čitao. Njega je Malo misto vraćalo nazad u ono doba kad se drukčije živjelo, jer Oliver nije volio tehnologiju, ni ovo moderno, ni ovo sve što se događa u današnje vrime. Naučio ih je napamet, a silom prilika i ja sam naučila napamet jer se to gledalo po cijeli dan od jutra do navečer; i na putu, i u hotelu... i svaki put bi čuo nešto novo. Njega je ta serija vraćala u djetinjstvo - rekla je supruga splitskog glazbenika.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Te balote, a i ona scena kad je doktoru Luigiju važniji jedan poen nego žena koja se porađa. To je Oliveru bilo fenomenalno. Smoju je obožavao, imamo doma sve njegove knjige. I bilo mu je žao kad je Smoje umro i rekao je da tek bi sad imao materijala za pisati - dodala je Vesna.