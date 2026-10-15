Vesna iz 'Asia Expressa' otkrila: 'Već 16 godina sam u braku sa svojom životnom partnericom...'

U najnovijoj epizodi popularnog avanturističkog showa 'Asia Express', natjecateljica Vesna Banović, rođakinja Borne Kotromanić, otkrila je do sada nepoznat detalj iz svog privatnog života. Naime, ova producentica otkrila je da je već 16 godina u braku sa svojom životnom partnericom te da joj je upravo rođakinja s kojom se natječe u showu, Borna Kotromanić, bila vjenčana kuma.

Foto: RTL

Naime, Gusarice su tijekom traženja mjesta gdje će prenoćiti našle prenoćište u kojemu se nalazio stari telefon, a Vesna je to odmah iskoristila kao priliku da se našali te je odglumila telefonski razgovor s obitelji.

- Da provjerim kako mi je kod kuće, što mi je sa životnom partnericom, psićima, mačkom mojom - našalila se Vesna, a upravo je to bio povod da otkrije kako je tijekom sudjelovanja u 'Asia Expressu' obilježavala važnu godišnjicu.

Foto: RTL

- Evo baš sada dok sam ovdje mi je godišnjica braka. Već 16 godina sam u odnosu sa svojom životnom partnericom, a Boba mi je bila i vjenčana kuma - otkrila je.

Boba je, naime, nadimak kojim Vesna od milja zove svoju rođakinju Bornu Kotromanić, s kojom se natječe u 'Asia Expressu'.