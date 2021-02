Dok su se brojali glasovi i iščekivalo proglašenje pobjednika Dore 2021., Vesna Pisarović (42) zapjevala je stare pjesme u novom ruhu.

Za gledatelje je napravila atraktivan scenski nastup, a stihove njenih pjesama pjevali su i kandidati dok su nestrpljivo čekali da vide tko od njih će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Nizozemskoj.

Vesna je otpjevala 'Neka ljudi govore', 'Tako mi nedostaješ', 'Sasvim sigurna'.

Vesna Pisarović bila je predstavnica Hrvatske na Eurosongu 2002. godine u Tallinu, u Estoniji. S pjesmom 'Sasvim sigurna' (Everything I Want) osvojila vrlo visoko 11. mjesto. Također, Vesna se na tom natjecanju predstavila i kao autorica, napisala je pjesmu 'In the Disco' s kojom je Bosna i Hercegovina na Eurosongu 2004. osvojila deveto mjesto.