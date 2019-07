Vesna o voljenom Oliveru: 'Sve sam njegove stvari maknula...'

Prošla je godina dana od nezaboravnog ispraćaja legende hrvatske glazbe, Olivera Dragojevića. Cijeli Split tog je dana izašao na rivu ispratiti Olivera na posljednju plovidbu.

Vela Luka ovih dana bila je puna ljudi koji su se tamo htjeli naći upravo na prvu godišnjicu smrti Olivera kako bi ga se prisjetili i odali mu počast. Naravno, tamo se našla i njegova supruga Vesna, koju to zapravo nije iznenadilo.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Nakon onog ispraćaju u Splitu nisam iznenađena. Ne znam koliko je ljudi došlo, ali došli su sa svih strana. Imamo jednu mramornu ploču koju je donijela jedna Poljakinja. Napisala mu je posvetu i uklesala njegov lik. Bilo je Mađara i Nijemaca, ne znam kako su došli do toga, ali puno njih preko Hausera jer su ga slušali na YouTubeu - rekla je Vesna za IN Magazin.

Priznala je kako godinu dana nakon Oliverove smrti ona još uvijek nema osjećaj da ga stvarno više nema.

- Još ne znam da je umro. Bila sam na groblju pa kao da sam došla nekom rođaku. Valjda mozak ne dopušta da to uđe u glavu. Cijeli stan sam renovirala tako da me ništa ne podsjeća, ne mogu živjeti od nekih uspomena, gledati slike. Postojala je ta njegova soba koju sam skroz ispraznila i iz koje smo sve stvari spakirali za muzej - ispričala je Vesna.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Kada sam se vratila iz Vele Luke poslije sprovoda, zatvorila sam oči i svu njegovu odjeću spakirala u vreće da to ne gledam i da me ne podsjeća na njega. Netko to ne može, ali ja sam morala. Htjela sam cijelom svijetu reći on je takav i takav, ali ne možete svakom pojedinačno to reći. Ali vidjela sam da su ljudi znali i to osjetili. On je bio toliko skroman da sam rekla 'Oliver, skromnost je vrlina, ali ti si na granici da ti ta vrlina prijeđe u manu'. Na to mi je rekao da se bilo čime bavi u životu da bi bio isti, da je takav karakter i da se ne želi mijenjati - dodala je i rekla kako joj nedostaje.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Otkrila je kako nakon Oliverove smrti, a isto tako i za života, nije imala naviku slušati njegove pjesme.

- Nekad sjedim u kafiću i čujem neke pjesme za koje i ne znam da ih je snimio. Čujem njegov glas, ali ne znam da ih je snimio. Koje pjesme volim, ne znam. Dva put sam intervenirala u 46 godina braka. Jednom za 'Lijepa bez duše' da je prepjeva s talijanskog i za 'Kad mi dođeš ti'. Mjesec dana trajala je borba hoće li to snimit ili neće i na kraju kad sam počela plakati i moliti ga da je snimi za mene, pristao je. Ta je pjesma baš postigla velik uspjeh - kaže Vesna.

Dodala je kako je s Oliverom bilo vrlo lako živjeti te da ni sa čim nije bio opterećen.

- Nije tražio ništa. Tako nam je prošao život - zaključila je Vesna.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prije godinu dana pjesma 'Galeb i ja', velikog Olivera Dragojevića orila se splitskom rivom, a katamaran koji je prevozio tijelo Olivera Dragojevića, isplovio je iz splitske luke oko 20 sati.

