Vesna Pisarović o drogama na estradi: 'Svi smo nešto probali, mislim da je to normalna stvar'

Droge ima svugdje, među studentima, osnovnoškolcima, droge ima sve više... Ona je dostupna i više je nije problem naći, to je samo stvar individue koja ima želju probati. Svi smo probali nešto, netko stane u nekom trenutku, netko ode dalje, ispričala je pjevačica Vesna Pisarović (46) u emisiji 'Premijera' na srpskoj televiziji Pink.

- Mislim to je normalna stvar, samo se treba educirati javnost u smislu da ukaže na one krajnje problematične, ekstremne probleme koje droga radi, ili alkohol. Treba sve umjereno, to je jako teško za nas ljude - dodala je kad ju je novinarka upitala da joj komentira temu emisije o drogi na estradi.

Zagreb: Vesna Pisarović nastupila u Ciboni | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Otkrila je i zašto je više od 20 godina nije bilo na estradi.

- Otišla sam studirati jazz u Haag, pa magisterij pjevanja u Londonu. Onda sam otišla u Berlin na jedan jazz koncert, zaljubila se u jedan band i počela od nule. Preselila sam se u Berlin i još uvijek sam na relaciji Zagreb-Berlin. Izdala sam pet albuma i onda su se dogodili klinci - rekla je Vesna misleći da su njezine stare hitove otkrile nove generacije.

vesna pisarovic | Foto: Boris Scitar/PIXSELL/Danijel Galić, Šimun Bućan i Petra Perkov

Potom se osvrnula na slavu.

- Ne volim slavu niti biti prepoznata, iako volim glazbu i publiku. Kad sam u javnosti obično nosim šiltericu i hodam kao muško, nikad nisam previše sređena... Glas me jedino odaje, pa me znaju prepoznati. U inozemstvu pjevam isključivo jazz, to sam druga ja, dok u Hrvatskoj i Srbiji uz jazz pjevam i pop. Od tog trenutka koncerti su se zaredali, tako da uskoro izdajem i pop album, prva će pjesma izaći 1. rujna - rekla je pjevačica koja se na hrvatsku estradu vratila 2019., kad su je pozvali da pjeva na jednoj brucošijadi.

Vesna Pisarović održala koncert u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL